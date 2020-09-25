خطة وزارة الإسكان للتعامل مع السيول والأمطار

شكلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لجنة إدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة موقف تنفيذ الإجراءات والحلول العاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول بموسم الشتاء المقبل وآثارها السيئة على المناطق العمرانية ولا سيما بالمدن الجديدة من أجل حماية المواطنين من تلك الأخطار والحفاظ على الاستثمارات والثروة العقارية بتلك المدن.

محاور الخطة

- تنفيذ عدد من الحلول غير التقليدية، بالمناطق المختلفة الأكثر تأثرا بمياه الأمطار، بالمدن الجديدة، لتجميع مياه الأمطار وتخزينها، والاستفادة منها سواء عن طريق آبار الشحن الجوفي.

- إعادة استخدام مياه الأمطار والسيول لري المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة.- الإسراع بمعدلات التنفيذ نظرا لقرب موسم الأمطار.

- مراعاة مخرات السيول، وأماكن جريان المياه، عند تخطيط المناطق المضافة للمدن الجديدة، أو بالمدن التي يتم إنشاؤها حديثا.

- وضع منظومة متكاملة لصرف الأمطار، بكل مدينة، والتنسيق بينها، وبين أعمال المرافق المختلفة.

- تشجيع فكرة آبار الشحن الجوفى، التى تم تجربتها بإحدى النقاط المنخفضة بمدينة القاهرة الجديدة، ونجاحها في امتصاص المياه الزائدة، وتسريبها إلى طبقات الأرض.

- تعميم عمل جسات بمناطق مختلفة بالمدن الجديدة لتعميم هذه التجربة بصورة أوسع.

مجابهة سقوط مياه الأمطار بالمدن الجديدة

اتخذت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن الإجراءات لمجابهة سقوط مياه الأمطار بكميات كبيرة وجرى العمل في 3 محاور متوازية.

- رفع كفاءة عناصر منظومة صـرف الأمطار.

- عناصر إدارة الأزمات والطوارئ.

- وحدات التدخل السريع.

ويتم التطهير الدوري والمستمر لبالوعات صرف الأمطار القائمة وإضافة بالوعات بأماكن تجمعات الأمطار، وإنشاء بالوعات صرف أمطار بمواصفات جديدة لتتماشى مع حجم المياه المتجمعة والتطهير الدوري والمستمر لخطوط الانحدار ومطابق الصرف الصحي ومراجعة مدى استيعاب خطوط شبكات الصرف الصحي للتصرفات الكبيرة لمياه الأمطار، من خلال تدعيم أجزاء من خطوط الصرف الصحي، وتغيير مسار بعض الخطوط الفرعية.

تأكيد سلامة الطلمبات بالروافع

- تنفيذ روافع الصرف الصحي المستهدفة بكامل طاقتها

- التأكيد بصفة مستمرة على سلامة الطلمبات بالروافع

- التأكد من عملها بكامل طاقتها

- استكمال توفير مصادر تغذية كهربية إضافية للروافع لتكون مصدرين على الأقل إضافة للمولدات،

- التأكيد على جاهزية المولدات وتوافر الوقود المطلوب.

- تكليف أجهزة المدن الجديدة بدراسة تنفيذ حلول غير تقليدية للتخلص من تجمعات الأمطار في بعض النقاط الحرجة بالمدينةخطط الطوارئ لمجابهة أي أمطار غزيرة أو سيول.

- تحديد النقاط الأكثر تضررا من تجمعات المياه.

- تحديد نقاط تمركز المعدات بمواقع متوسطة من أماكن الخطورة.

- تحديد أطقم العمل وطرق التواصل المختلفة بينهم ومع غرفة العمليات الفرعية بالأجهزة.

- حصر المعدات المملوكة للشركات العاملة بالمدينة والتنسيق مع الشركات للاستعانة بها حالة الطوارئ.

- المخاطر المتوقعة وطريقة مجابهتها والخطط البديلة.

مهام غرفة العمليات المركزية

- المتابعة المستمرة لحالة الطقس من خلال هيئة الأرصاد الجوية.

- المتابعة مع غرف العمليات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة.

- التنسيق بين أجهزة المدن المختلفة لتبادل المعدات وأطقم الصيانة حسب الحاجة.

- التواصل مع الجهات الخارجية ونقل صورة صحيحة ومتكاملة عن الأوضاع.