في الإجازات والويك إند.. 4 أماكن للخروج وتنمية مهارات طفلك

دائمًا ما تبحث الأمهات عن أماكن للخروج، تتوافر فيها أماكن للعب، وتساعد في تنمية مهارات الأطفال خلال أيام الإجازات الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، فضًلا عن كونها تتبع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتقدم "الوطن" أبرز الأماكن التي تساعد على تنمية مهارات الأطفال والفئة العمرية التي تناسبها.

Il campo park

يتمتع كامبو بارك بمساحة شاسعة تتضمن ألعابًا مختلفة تساعد على تنمية مهارات الأطفال، مثل التجديف في المياه وممارسة اليوجا وغيرها من الأنشطة المجانية.

وتصل رسوم دخول الفرد إلى 120 جنيهًا، وتوجد أسعار خاصة للشركات والمجموعات.

ويمكن دخول الأطفال مجانًا حتى سن 4 سنوات، ومن 4 لـ12 عاما بنصف تذكرة وسعرها 60 جنيهًا.

العنوان: الجيزة بعد نزلة الدائري في اتجاه المنيب بجوار محطة مترو المنيب.

FunTime Kids Area

وفي أحياء المعادي ومدينة نصر، جرى تصميم FunTime ليتناسب مع الفئات العمرية من سن 3 حتى 10 سنوات، يحتوي على ألعاب تساعد على تنمية ذكاء الطفل وتعتمد على الإبداع بشكل كبير مثل التلوين بالرمل الملون، وتلوين الرسومات بألوان شمع أو خشب، وكذلك توجد مجسمات جبس ملونة بألوان مائية يختلف سعرها حسب الشكل، إضافة لأنشطة تتناسب مع الفتيات الصغيرات كتصميم الأزياء أو مستحضرات التجميل.

وتصل رسوم الدخول إلى 60 جنيهًا للفرد.

مواعيد المكان من الساعة 12 ظهرًا لـ11 مساءً.

العنوان: المقطم/ مدينة نصر.

Play park – mokattam

وتعد Play park أول منطقة ألعاب مفتوحة للأطفال بالمقطم، من سن سنتين حتى 12 عاما، ويقدم المكان أنشطة ترفيهية، وأخرى تساعد على تنمية مهارات الأطفال.

رسوم دخول الطفل 75 جنيهًا، ودخول طفلين أو أكثر كل طفل 65 جنيهًا، ودخول الكبار بـ10 جنيهات للفرد.

العنوان: المقطم.

Tiki kids

وTiki kids مكان خالٍ من الأجهزة الإلكترونية لمساعدة الأطفال على الانطلاق، إضافةً إلى وجود ألعاب حركة مثل "الترامبولين" الكبيرة و"بحر الكور" وغيرها.

ويحرص المكان الترفيهي على تطبيق تعليمات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال قياس درجة حرارة الأطفال قبل الدخول ويمنع دخول من يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة فضلا عن اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الحضور في المكان يكون بحجز مسبق فقط، قبل الحضور بمدة لا تقل عن 6 ساعات، وذلك لتنسيق عدد الأطفال، ولا يسمح بدخول الأطفال دون الثلاث سنوات، على أن تكون المدة المسموح بها لكل طفل هي ساعتين، وذلك للسماح لأطفال آخرين بالدخول.

تصل رسوم الساعة الأولى لـ90 جنيهًا، والساعة الثانية بـ60 جنيهًا.

العنوان: التجمع الخامس.