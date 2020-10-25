أبوالقمصان: نسبة ترشيحات المرأة بالقوائم الانتخابية بلغت 49.5%

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إنه طبقا للقانون من المفترض أن يكون الحد الأدني لوجود السيدات على القوائم الانتخابية 25%، ولكن عند مراجعة القوائم وجدنا أن ترشيحات السيدات على القوائم 49.5%.

وأضافت أبو القمصان، خلال حوارها في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن التعديلات الدستورية أجبرت القوى السياسية على النظر بعين الاعتبار ومراجعة الكفاءات الموجودة لديها، "لما بصوا وراجعوا الكفاءات اكتشفوا إن عندهم كفاءات نسائية مهمة في كل المجالات، منهم أساتذة الجامعة، الطبيبات، المدرسات، سيدات قوية للغاية مكنش حد واخد باله منهم".

وتابعت، سنجد أكثر من ثلث البرلمان القادم سيدات، " وشوفنا الستات المصرية على مدار الـ 10 سنوات الماضية من بعد الثورة والتحديات التي واجهتها وكمية الصعوبات وشعور الست بالخطر ليس فقط على المستوى الذاتي ولكن على المستوى المجتمعي، وكل شيء يؤهلها للمشاركة بقوة في الحياة السياسية".

نهاد أبو القمصان: تعديلات قانون التحرش الأخيرة رادعة

وأشادت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بالتعديلات الأخيرة على قوانين قضايا التحرش التي جرى الموافقة عليها من مجلس الوزراء ومررت لمجلس النواب.

وأوضحت أبوالقمصان، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "القاهرة الآن"، على فضائية "العربية الحدث"، أن التعديل مهم كونه يحفظ سرية بيانات المبلغات، مع وجود سرية تامة وعقوبات بالغة لمن يفشي بيانات المبلغات سواء على مستوى أمناء الاقسام او أمناء سر النيابات أو غيرها ومن ثم جائت التعديلات كضمانة لوجود بيئة حقيقية تضمن حرية الفتيات في الإبلاغ والحفاظ على بياناتهن كاملة، حيث كانت تمثل تلك النقطة هاجسا لدي الكثير من الفتايات خشية إفشاء المعلومات حول ما جري لهن.

وأكدت أن قانون العقوبات للسنوات الأخيرة به عقوبات رادعة ضد المتحرشين، حيث زادت نسبة التحرش جراء اعتماد المتحرش على ضعف الفتايات وخشيتهن من الإبلاغ عن ما تعرضوا له، مشيرة إلى أن البيئة المحيطة بمثل تلك القضايا لم تردع المتحرشين حتى جاءت التعديلات لتعطي القانون قوة.

وأشارت إلى أن وزارة العدل تتحرك بسرعة "شديدة" في تعديل عملها لتوافق القانون الخاص بمجلس الوزراء والبرلمان، مشيدة ببيان النائب العام الأخير، واصفة إياه بالرقاية التي تتضمن وصف جنائي مستفيض لمثل هذه القضايا وأركانها.