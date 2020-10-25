ريهام عبدالغفور تنفي غيابها عن "الجونة" بسبب الإنجاب: سأشارك بالختام

نفت الفنانة ريهام عبد الغفور، شائعة غيابها عن حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بسبب إنجابها، مشيرة إلى أنها ستشارك في حفل الختام يوم 31 أكتوبر الجاري.

وفوجئت "ريهام"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بتعليق من إحدى المتابعات تقول إن غيابها يرجع إلى ولادتها منذ وقتٍ قصير، لتنفي "ريهام" كل هذه الشائعات على الفور، قائلة: "ابني الصغير عنده 8 سنين.. هروح في الختام إن شاء الله".

وتستعد الفنانة ريهام عبد الغفور، لتصوير أحداث دورها في مسلسل "إلا أنا" في حكاية "ربع قيراط"، والذي يعيدها للدراما بعد تغيبها العام الماضي عن السباق الرمضاني.

وتناقش حكايات مسلسل "إلا أنا" العديد من القضايا التي تهم المرأة، مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها، ويعرض المسلسل على شاشة قنوات "dmc"، ويشارك ريهام عبدالغفور بطولة العمل مصطفى درويش.

آخر أعمال ريهام عبد الغفور كان مسلسل "زي الشمس"، وعُرض في رمضان 2019، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية.

وسبق وعُرضت 5 حكايات على قناة "dmc"، ومن المرتقب عرض الحكاية السادسة السبت المقبل على شاشة "dmc".

وكانت الحكاية الأولى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبو رية، نادية رشاد.

وحكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وأحمد صفوت، وطارق عبدالعزيز.

وحكاية "أمل حياتي"، بطولة حنان مطاوع، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، ونانسي صلاح، وشاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام.

وحكاية "أمر شخصي"، من بطولة شيري عادل وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار عمر عبد الحليم.

ويشارك في بطولة حكاية "أمر شخصي" ميدو عادل ونهال عنبر وإيهاب فهمي ونور إيهاب ومعتز هشام وجمال عبدالناصر، وهي من إنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.