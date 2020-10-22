بـ"ربع قيراط".. ريهام عبد الغفور بطلة الحكاية السابعة من "إلا أنا"

تستعد الفنانة ريهام عبد الغفور، لتصوير أحداث دورها في مسلسل "إلا أنا" في حكاية "ربع قيراط"، والذي يعيدها للدراما بعد تغيبها العام الماضي عن السباق الرمضاني.

وتناقش حكايات مسلسل "إلا أنا" العديد من القضايا التي تهم المرأة، مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها، ويعرض المسلسل على شاشة قنوات "dmc"، ويشارك ريهام عبدالغفور بطولة العمل مصطفي درويش.

آخر أعمال ريهام عبد الغفور كان مسلسل"زي الشمس"، وعُرض في رمضان 2019، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية.

وسبق وعُرضت 5 حكايات على قناة "dmc"، ومن المرتقب عرض الحكاية السادسة السبت المقبل على شاشة "dmc".

وكانت الحكاية الأولى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، صبري فواز، كمال أبو رية، نادية رشاد.

وحكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، وأحمد صفوت، وطارق عبدالعزيز.

وحكاية "أمل حياتي"، بطولة حنان مطاوع، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، ونور محمود، ونانسي صلاح، وشاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام.

وحكاية "أمر شخصي"، من بطولة شيري عادل وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار عمر عبد الحليم.

ويشارك في بطولة حكاية "أمر شخصي" ميدو عادل ونهال عنبر وإيهاب فهمي ونور إيهاب ومعتز هشام وجمال عبدالناصر، وهي من إنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وحكاية "ضي القمر" بطولة كندة علوش، إخراج أحمد حسن الذي قدم من قبل حكاية "أمل حياتي"، التي حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وسيناريو وحوار عبير سليمان.

ويشارك في بطولة الحكاية الخامسة، "محمد علاء- جامايكا، ومحمد شاهين وأحمد عبدالله محمود، وزينب غريب، وشريف خير الله، وياسمين موافي"، وإنتاج سينرجي- تامر مرسي- بشراكة مع شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى.

ومن المقرر عرض الحكاية السادسة "لازم أعيش" يوم السبت المقبل، من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي، بطولة جميلة عوض ونجلاء بدر وأحمد خالد صالح وخالد أنور وسلمى أبو ضيف.