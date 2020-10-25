  العثور على طفل عمره 3 أيام مُلقى أسفل مقعد بـ"كورنيش كفر الشيخ"

عثر مواطن على طفل عمره 3 أيام، مُلقى على كورنيش بحي القنطرة البيضاء في محافظة كفر الشيخ، وحرر محضرا حمل رقم 4426 لسنة 2020 إداري قسم أول كفر الشيخ.

وقال محمود الزواوي، العاثر على الطفل، إنه كان يسير باتجاه الكورنيش مساءً، وسمع بكاء طفل، وجرى نحو أحد المقاعد فوجده حديث الولادة؛ فاتصل بالشرطة وحضرت دورية أمنية وحملته لقسم الشرطة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة، ولجنة حماية الطفل.

وأوضح صبري عبد المنعم، منسق لجنة حماية الطفل بكفر الشيخ، أن النيابة العامة اخطرته بالواقعة، وأبلغ خط نجدة الطفل 16000 بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة، وتحرر بلاغ لديه برقم 17927-18، ونقل الطفل للمستشفى العام بكفر الشيخ، لتوقيع الكشف الطبي عليه، والاطمئنان على حالته الصحية، وأوصت اللجنة بإيداعه في دار الأيتام للرضع بكفر الشيخ، ومتابعة حالته.

وأكد منسق لجنة حماية الطفل بكفر الشيخ، في تصريحات له، أن الطفل ذكر يبلغ من العمر 3 أيام، كان ملفوفا في قطعة قماش، ومُلقى على كورنيش ترعة ميت يزيد بالقنطرة البيضاء، مقابل موقف الإسكندرية بمجمع مواقف كفرالشيخ، وحالته الصحية العامة جيدة.