المجر تستعد لإرسال وفد من الخبراء لبحث فرص الاستثمار البترولي بمصر

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أوندراش كوفاشي السفير المجري لدى القاهرة حيث تم بحث سبل التعاون في مجال البترول والغاز في ضوء مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر مع المجر في مجال الطاقة في أوائل الشهر الحالي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات.

وخلال اللقاء، أكّد الملا، أنَّ النجاحات التي حققتها مصر مؤخراً في كل نشطة البترولية جذبت أنظار الشركات العالمية العملاقة وفتحت شهيتها للعمل في مصر في ظل تحسن مناخ الاستثمار والاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تتمتع به مصر حالياً، مشيراً إلى أنَّه جار دراسة أوجه التعاون واستغلال الفرص المتاحة بين الجانبين في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب المجري.

ورحب وزير البترول، باستعداد المجر إرسال وفد من الخبراء ورؤساء الشركات المجرية لمصر لبحث عدد من مجالات التعاون المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أنَّ الفترة الماضية شهدت عقد العديد من الاجتماعات الافتراضية عبر تقنية الفيديوكونفرانس بين فرق العمل المشتركة من الجانبين بهدف تحديد أولويات العمل ومشروعات التعاون المطروحة، خاصة في مجالات الغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية وتصنيع المعدات والتعدين تمهيداً لزيارة الوفد.

ومن جهته، أكّد السفير المجري، أنَّ هناك اهتمام بالغ من الاتحاد الأوروبي بتنويع مصادر إمدادات الطاقة وأنَّ أحد الخيارات المتاحة هي استغلال تسهيلات إعادة التغييز القائمة في كرواتيا، والذى أنهت المجر مؤخراً الربط به حيث استمر العمل على عملية الربط أكثر من 10 سنوات، مشيراً إلى أنَّ الاجتماعات التي يتمّ إجراءها عبر الفيديوكونفرانس تعمل على تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون المشترك في صناعة الغاز والبترول، مبينًا أنَّ الشركات المجرية أبدت اهتماماً خاصاً بالاستثمار في مصر، وأيضًا تبادل الخبرات في مجالات الصناعة البترولية وتقديم المنح الدراسية لطلبة الجامعات.