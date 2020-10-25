الشهاوي: تأمين القوات المسلحة للانتخابات يعطي طمأنينة للناخب

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن القوات المسلحة والشرطة المدنية لهم دور كبير في تأمين انتخابات مجلس النواب 2020 لكي توفر المناخ الملائم لإدلاء المواطنين بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأضاف الشهاوي، خلال حواره مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن الجيوش الميدانية والمناطق المركزية والمناطق العسكرية أيضا استطاعت أن تقوم بتأمين كل اللجان والذين يبلغ عددهم 10 آلاف و420 لجنة الذين تواجد فيهم القوات المسلحة والشرطة للتأمين من الخارج ولا تتدخل في العملية الانتخابية.

وأكد أن هناك احتياطيات لحل أي موقف طاريء قد يحدث، بالإضافة لتأمين المحاور الرئيسية ونقاط مهمة تتواجد فيها القوات، وهذا يعطي طمأنينة للناخب والشارع المصري حتى يدلي بصوته في لجنة الإقتراع بأمن وأمان.

وتابع الشهاوي أن كل فرد يقوم بتأمين العملية الانتخابية فاهم ماذا يفعل وواجبه تجاه المواطنين، وأيضا قوات الشرطة المدنية وتوافر الشرطة النسائية لمساعدة السيدات للإدلاء بأصواتهن وخاصة أن السيدات وكبار السن هم من يتصدرون المشهد الآن.

وأشار إلى أن القوات المسلحة لها دور كبير فهي التي تؤمن الحدود، ومقدرات ومكتسبات هذا الوطن، وتؤمن الحياة من خلال اتخاذ إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك ليس من اليوم فقط ولكن منذ شهر مارس من العام الجاري، ورأينا ذلك من خلال عربات التعقيم والتطهير المتحركة أثناء تأمين المحاور الرئيسية والأهداف الحيوية "الكنائس، المساجد، الجامعات، المدارس"، وهذا هو دور القوات المسلحة في تأمين الحياة اليوم وأمس وهي في المرحلة الأولي من انتخابات النواب.