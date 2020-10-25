وزير النقل يطالب سفير إسبانيا بضغط جدول توريد القطارات الجديدة

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، رامون كاساريس سفير إسبانيا بالقاهرة وذلك لتدعيم التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية والمترو.

واستعرض وزير النقل، عددًا من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" بطول 208 كم وتطوير نظم الإشارات على خط "أسيوط - نجع حمادي" بطول 180 كم، والذي تنفذهما شركة "تاليس" الإسبانية، وآخر المستجدات الخاصة بصفقة تصنيع وتوريد 6 قطارات جديدة والتي وقعتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع شركة "تالجو الأسبانية"، ومن المقرر توريد أول قطار لمصر في مارس 2021، حيث طالب الوزير الجانب الإسباني بضغط جدول التوريد للقطارات الجديدة.

ثم بحث الجانبان، أوجه التعاون المستقبلي، ونقل السفير الإسباني رغبة شركة "تالجو" الإسبانية في التعاون مع الجانب المصري في تصنيع وتوريد 6 قطارات نوم جديدة.

وأكّد وزير النقل أهمية هذه القطارات لتدعيم أسطول عربات النوم بالسكة الحديد، كما أبدى الجانب الإسباني الرغبة في التعاون مع هيئة الأنفاق في مشروع تحديث 23 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق "حلون – المرج" من خلال تحالف شركة "ميتسوبيشي" اليابانية وشركة "CAF" الإسبانية مع توفير التمويل اللازم لهذا المشروع.

وأكّد الوزير، أنَّ الوزارة لديها خطة لتحديث كل قطارات الخطين الاول والثاني، حيث يعمل حالياً 20 قطارًا مكيفًا بالخط الأول و4 قطارات مكيفة بالخط الثاني، وتمّ التعاقد على 6 قطارات جديدة، لتصبح كلها قطارات مكيفة مثل الخط الثالث لتقديم خدمة ذات مستوى عال من الجودة لجمهور الركاب، مبينًا أنَّ مشروع تحديث الوحدات المتحركة الحالية للمترو مطروح أمام كل الشركات العالمية ومنها تحالف "ميتسوبيشي" –CAF، لافتًا إلى أنَّ الشركة التي سيتمّ اختيارها ستتعاون مع شركة "نيرك" في هذا المجال لتلبية متطلبات وزارة النقل المصرية لتنطلق بعد ذلك في مجال تصدير عربات المترو والسكة الحديد الى الدول العربية والأفريقية.