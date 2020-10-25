وزير القوى العاملة يتفق مع وزير النقل على عقد لقاءات لحل مشاكل العمال

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، بديوان عام الوزارة، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة بعض المشكلات التي تواجه العمال مع الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل.

ولفت إلى أنَّ هذا اللقاء جاء في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأهمية التواصل بشكل دوري مع التنظيم النقابي العمالي، لبحث أوضاع العمال ومشكلاتهم، ومناقشة كل القضايا التي تهم العمال، ونظرة الحكومة المستقبلية لتذليل كل العقبات التي تواجههم.

في مستهل اللقاء رحب وزير القوي العاملة بوزير النقل والوفد المرافق له ، مؤكدا ضرورة التواصل فيما بين رؤساء الشركات ، بما فيه صالح العمل والعمال، ما يسهم في حل كافة المشكلات وتوضيح أسس وقواعد العمل وحقوق كلا الطرفين .

وأكّد وزير القوي العاملة أنَّ الوزارة على أتمّ الاستعداد للتعاون في تنفيذ بعض البرامج والندوات التوعوية لممثلي الشركات التابعة لوزارة النقل بأهمية التواصل مع العمال وحقوق طرفي العملية الإنتاجية وواجباتهم، وفي نفس الوقت تنظيم ندوات للعمال لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وحرصهم علي العملية الإنتاجية للأفضل دائمًا وتحقيقه، لأن ذلك فيه استمرار حصولهم على كافة المزايا التي يحصلون عليها.

وبدوره، قدم الفريق كامل الوزير الشكر لوزير القوى العاملة على الاستقبال الطيب، وعرض بعض القضايا المهمة التي تحتاج مناقشة بشأنها بما يخص العمال داخل الشركات.

وتمّ الاتفاق علي عقد وزير النقل بعقد لقاءات دورية مع 3 نقابات تتبع قطاع النقل وهيئاته وشركاته لبحث المشكلات التي تهم العمال في قطاعات السكك الحديدية والنقل البحري والبناء والأخشاب، ويحضرها وزير القوى العاملة.

في نهاية اللقاء، أهدى وزير القوى العاملة هدية تذكارية للفريق كامل الوزير بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لأشرف الخلق محمد صلي الله عليه وسلم .

حضر اللقاء، من جانب وزارة القوى العاملة إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزارة، وهلال مأمون مدير عام الاتفاقيات والمؤتمرات بالعلاقات الدولية، ووفد من القانونيين من وزارة النقل.