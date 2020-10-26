والد الطفلة المصرية المغتصبة بألمانيا لـ"الوطن": أنتظر عدالة القضاء

قال محمد إبراهيم، والد الطفلة المصرية صاحبة الأربع سنوات، المغتصبة في ألمانيا، إنه يثق في عدالة القضاء للحصول على حق ابنته.

وأضاف، في تصريح مقتضب لـ"الوطن"، نظرا لظروف القضية: "نتابع القضية والتحقيق جار، وهناك قضاء عادل".

وتتهم أسرة الطفلة "مريم"، إحدى الحضانات بتعرض نجلتها لاعتداء جنسي في أكثر من موضع، الجريمة التي وقعت قبل نحو 35 يوما، لكن ظهرت إلى النور مع خروج والدة الطفلة في فيديو تكشف تفاصيل الواقعة مع قرار المدعي العام بإغلاق القضية لعدم وجود أدلة.

وخرجت حملة في ألمانيا، لجمع توقيعات تدين الواقعة، حيث تم جمع عشرات الآلاف للتضامن مع الجريمة المرتقبة بحق الطفلة، التي تنتسب لأب مصري ولأم سورية.

يأتي هذا في وقت تحدثت تقارير ألمانية، عن تعرض أسرة الطفلة لتهديدات بالترحيل، إذا واصلت الحديث عن قضية طفلتهم.

وقالت مصادر، إن الجاني اعتدى على الطفلة جنسيا وصور الواقعة، وتم ذلك من خلال استغلال برنامج أمريكي يقوم على فكرة إدخال بالغين إلى الأطفال في الحضانات للتعامل معهم.لكن البرنامج الأمريكي أثار انتقادات واسعة بعد اتهامات بأن البرنامج يشتغل لممارسة الاعتداءات على الأطفال.

وكان والد الطفلة قال، إن ابنته تعرضت للاغتصاب والاعتداء في كذا موضع جنسي أو جسدي.

وأضاف أن طفلته غير سليمة نفسيا وجسديا من أثر الفاجعة، داعيا كل متضامن إلى التعبير عن استيائه وتضامنه مع الالتزام بما يتفق مع القانون.

كما دعا الأب إلى عدم تسييس قضية ابنته، مشيرا إلا أن هناك مجموعة استشارية من المتطوعين تعمل بشكل دائم في الدعم والبحث والمشورة مع الأسرة، وجار توكيل لجنة من المحامين الجنائيين المتخصصين، للنظر في الأمر قانونا بعد إغلاق المدعي العام للقضية هذا الأسبوع.

وأثارت القضية جديلا واسعا في ألمانيا، خصوصا مع نفي الحضانة الاتهامات الموجهة لها، في وقت تتمسك الأسرة بروايتها، وتأكيد الأب أن لديه فيديو سجل به آثار الاعتداء التي كانت في جسد ابنته.