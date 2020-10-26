مع قدوم الشتاء.. أسعار الدفايات في الأسواق والاستخدام الأمثل لها

مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الإحساس بالبرودة، وانخفاض الحرارة، يزداد الإقبال على شراء الدفّايات، سواء تلك التي تعمل بالكهرباء، أو دفّايات الزيت، وذلك للتغلب على برودة الجو وتدفئة المنازل.

أسعار الدفايات في الأسواق

- دفاية سيراميك كهربائية تورنيدو 2000 وات: 1333 جنيهًا.

- دفاية سيراميك كهربائية تورنيدو 1500 وات: 899 جنيهًا.

- دفاية سيراميك كهربائية تورنيدو 2000 وات: 1777 جنيهًا.

- دفاية زيت هيلر 11 ريشة 2000 وات: 1999 جنيهًا.

- دفاية زيت هيلر 13 ريشة 2500 وات: 2199 جنيهًا.

- دفاية زيت هيلر 9 ريشة 2000 وات: 1555 جنيهًا.

- دفاية زيت هيلر 15 ريشة 2500 وات: 2666 جنيهًا.

- دفاية زيت ديلونجي 8 ريشة 2000 وات: 1890 جنيهًا.

- دفاية زيت ديلونجي 9 ريشة 2000 وات 1950 جنيهًا.

- دفاية زيت ديلونجي 11 ريشة 2000 وات 2250 جنيهًا.

- دفاية زيت ديلونجي 12 ريشة 3000 وات: 2550 جنيهًا.

-دفاية كهرباء ديلونجي 2000 وات 2 مستوى: 250 جنيهًا.

- دفاية كهرباء ديلونجي 2000 وات 3 مستوايات: 390 جنيهًا.

- دفاية كهرباء ديلونجي 2400 وات 3 مستويات: 540 جنيهًا.

- دفاية كهرباء ديلونجي 1800 وات بقطعة سيراميك: 650 جنيهًا.

- دفاية هالوجين أريون تحتوي على 2 شمعة: 260 جنيهًا.

- دفاية هالوجين أريون تحتوي على 3 شمعة: 325 جنيهًا.

- دفاية هالوجين GUG تحتوي على 3 شمعة بقدرة 1200 وات: 260 جنيهًا.

- دفاية هالوجين مروحة Black & Decker بقدرة 2000 وات: 345 جنيهًا.

- دفاية Emjoi زيت بقدرة 2300 وات: 735 جنيهًا.

- دفاية Black & Decker بقدرة 2200 وات: 625 جنيهًا.

- دفاية كهربائية هوم مور 4 شمعة بقدرة 1600 وات: 599 جنيهًا.

نصائح عند تشغيل الدفاية الكهربائية

قدّم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بعض النصائح عند تشغيل الدفاية الكهربائية للحفاظ على سلامة المواطنين كالتالي:

1. لا تضع الدفايات على قطع الأثاث القابلة للاشتعال.

2. تمديد الأسلاك بعيدًا عن أماكن الرطوبة والحرارة.

3. تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

4. التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

5. التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية.

6. عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق.

7. لا تضع الدفاية قرب المياه أو حوض الغسيل.

8. تجنب استعمال الدفاية كأداة للإشعال أو التسخين.

9. يجب فصل الدفاية عند وصول الغرفة لدرجة التدفئة المطلوبة.

نصائح عند شراء الدفاية

- اختيار الدفاية لمساحة المكان، ويزداد عدد الريش وفقًا لمساحة المكان.

- وجود خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارة الدفاية عن الحد الآمن.

- تشغيل الدفاية لعدد ساعات معين حتى لا يتم تحميلها فوق طاقتها.

- عدم وضع الدفاية الكهربائية في أماكن بها رطوبة أو بلل، حتى لا تتعرض إلى التلف.

- يفضل شراء الدفاية الزيت كونها صحية أكثر من الشمع.