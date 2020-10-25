وزير السياحة يرحب بسفير الدنمارك الجديد ويبحث تدريب المرممين

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير سفين أولينج سفير دولة الدنمارك الجديد بالقاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير والتعرف عليه ضمن أولى لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة.

واستهل الدكتور خالد العناني، اللقاء، بالترحيب بالسفير، معرباً عن تمنياته للسفير بالنجاح والتوفيق في عمله خلال فترة توليه منصبه الجديد، وأن تشهد مزيدا من التعاون بين البلدين.

وخلال اللقاء تم بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري وتدريب الأثريين والمرممين، بالاضافة إلى جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الدنمارك الي مصر.

كما تمّ خلال اللقاء مناقشة مقترح إقامة معارض مؤقتة بين البلدين.

وهنأ السفير، العناني، على الإعلان عن الكشف عن توابيت سقارة الملونة والذي أعلنت عنه الوزارة في أوائل أكتوبر الجاري، لافتًا إلى أنَّه كان يأمل حضور هذا الإكتشاف الأثري الجديد، ولكن حالت ارتباطاته الوظيفية دون حضور هذا الحدث العظيم.