أسعار السمك اليوم الاثنين 26-10-2020 في مصر

حالة من الاستقرار شهدتها أسعار السمك في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26 أكتوبر، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، متوسط سعر بعض الأسماك مثل سمك البلطي والبوري والجمبري والماكريل على النحو التالي:

سمك البلطي

يتراوح سعر السمك البلطي من 17 إلى 45 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي بنحو 110 جنيهات للكيلو.

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 120 و190 جنيهًا للكيلو.

سمك الدنيس

وصل سعر الكيلوجرام من سمك الدنيس إلى نحو 120 جنيهًا.

قشر بياض

تراوح سعر الكيلوجرام من سمك قشر البياض بين 80 و95 جنيهًا.

سمك الماكريل

تراوح سعر كيلو سمك الماكريل بين 20 إلى و35 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 25 إلى 55 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 75 و85 جنيهًا.

سمك المكرونة

بلغ سعر سمك المكرونة 79 جنيهًا للكيلوجرام، والمكرونة المجمدة 35 جنيهًا.

سمك المرجاني

تراوح سعر الكيلوجرام من سمك المرجان بين 25 و38 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 50 إلى 500 جنيه.

سمك البربون

وصل سعر الكيلوجرام من سمك البربون من 20 إلى 55 جنيهًا، حسب مجمد أو بلدي.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 120 إلى 190 جنيهًا.

الكابوريا

يتراوح سعر كيلوجرام الكابوريا من 25 إلى 150 جنيهًا.

سمك الثعابين

وصل سعر الكيلوجرام من سمك الثعابين بين 60 و230 جنيهًا.