المعارضة التركية: نبكي دما من سياسات أردوغان.. والفقر يسجل زيادة قياسية

وجه علي بابابجان زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، ووزير المالية والخزانة الأسبق، انتقادات حادة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب قرارت المقاطعة العربية للبضائع التركية.

وقال "باباجان"، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام التركية، إن "الرئيس بدأ مهمته كرئيس بعد أن أدلى اليمين، والذي يتضمن العمل بحيادية وإنصاف. إن حيادية قائد الدولة في نظام بلدنا أمر مهم جداً، ونحن لم نغير هذه المادة. لكن رئيس الجمهورية، وبعد انتخابه بأسبوع، تم انتخابه كرئيس لحزبه بعد أول مؤتمر للحزب، كيف يمكن أن يكون محايدا إذًا؟".

وانتقد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية سابقاً، السياسات الاقتصادية للحكومة قائلاً إن "الاقتصاد التركي في أسوأ حالة له خلال العشرين سنة الماضية. نزداد فقراً يوماً بعد يوم، والعملة التي في جيبنا تتناقص قيمتها يوماً بعد يوم. إن الفقر في بلادنا يسجل أرقاماً قياسية تاريخية".

وانتقد ردة فعل الحكومة على حملات مقاطعة السلع التركية، قائلًا: "مؤخراً بدأت حملات لمقاطعة للسلع التركية في بعض دول الخليج، ومع الأسف هذه الحملات بدأت تنتشر في كامل العالم العربي.. وكانت ردة فعل الحكومة على هذا الأمر الجدي هو الضحك، لكني لا أرى شيئاً مضحكا".

وأضاف: "العاملون في الصناعة والتصدير في تركيا يبكون دماً لما يحصل"، ووجه حدبث للرئيس الرئيس التركي، قائلًا "إذا كنت لا تهتم لسعر الدولار وتتجاهل عدد المرضى وتضحك عندما يتم مقاطعة بضائعنا، فهذا يعني أنه لم يبق شيء يربطك أو يهمك أمره في هذا البلد".

وفي حركة استفزازية جديدة وتأجيجً ًللتوتر في منطقة شرق المتوسط، أعلنت تركيا أنها ستمدد عمليات المسح والتنقيب التي تجريها سفينة "أوروتش رئيس" في منطقة متنازع عليها بشرق البحر المتوسط، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز" اليوم.

وقالت تركيا إنها قررت تمديد فترة عمليات المسح للسفينة أوروتش رئيس حتى الرابع من نوفمبر المقبل، وهي خطوة من شأنها أن تؤجج التوتر بالمنطقة.