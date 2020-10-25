"عناني" و"نور الدين" يتفقدان استعدادات افتتاح متحف كفر الشيخ

يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح غد الاثنين، الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، لتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح متحف كفر الشيخ، والذي تم إنشاؤه بتكلفة تقديرية بلغت 62 مليون جنيه.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المتحف المتوقع افتتاحه قريباً، يعتبر متنفساً جديداَ لأهالي المحافظة، ويزيد من إقبال السائحين والأهالي من كافة المحافظات، لمشاهدة القطع الأثرية المكتشفة، التي تم وضعها بالمخازن، قبل أن يتم عرضها بالمتحف.

وأضاف "نور الدين" أن افتتاح المتحف يحقق حلم أبناء محافظة كفر الشيخ بعد 20 سنة، مشيراً إلى أن المتحف يضم قطعة أثرية هامة، لم يراها إلا من شاركوا في عمليات الحفر، مؤكداً أنه سيتم تطوير محطة الملك فاروق الأثرية، مشيراً إلى أنه يدعو كل أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة لزيارة المتحف عقب افتتاحه.

وقال محافظ كفر الشيخ إن أهم ما يميز المتحف أنه يربط بين مسار العائلة المقدسة و"تل الفراعين"، بالإضافة إلى تواجده في موقع متميز بمدينة كفر الشيخ، على مقربة من حديقة الحيوان، وحديقة "صنعاء"، ومن السهل الوصول إليه من مختلف مدن المحافظة وغيرها من محافظات الدلتا.

وكان الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، قد أكد خلال زيارته لمتحف كفر الشيخ، قبل أيام، أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لافتتاح المتحف، والذي سيضم 1200 قطعة أثرية، من ضمنها قطع أثرية يم عرضها لأول مرة.

ويقع متحف كفر الشيخ على مساحة 6760 متراً مربعاً، ويسلط الضوء على أهمية وفضل وتأثير الحضارة المصرية القديمة على العلوم المختلفة مثل الطب والصيدلة والهندسة والفلك والزراعة والتجارة والصيد، ويقوم المتحف على قصة "الإله حورس" و"الإله ست"، وانتصار الخير على الشر، ويستعرض التتابع الزمني لتاريخ مصر القديمة بكل العصور، بما فيها العصر الإسلامي.