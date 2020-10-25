مسؤول مصرفي: البنوك تلقت تدفقات نقدية أجنبية بـ324 مليون دولار اليوم

كشف مصدر مصرفي مسؤول، أن البنوك تلقت تدفقات نقدية أجنبية، اليوم الأحد، بقيمة 324 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يمثل أعلى المعدلات في يوم واحد.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن استثمارات الأجانب في مصر تشهد تزايدًا ملحوظًا وبشكل متواصل، وتتفوق على جميع الأسواق الناشئة، نظرًا للثقة الكبيرة من قبل المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

وكانت وزارة المالية المصرية قد ذكرت في وقت سابق، اليوم، أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية قفزت إلى 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر الجاري، مقابل 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.