البحيرة: الشباب والمرأة يتصدران مشهد الانتخابات.. ولم نرصد أي مخالفات

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن غرف العمليات المركزية فتحت في توقيتها وكذلك اللجان الانتخابية لاستقبال المواطنين في اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى وسط تأمين من مديرية أمن البحيرة بقيادة اللواء محمد والي ورجال القوات المسلحة.

وأضاف "آمنة" في لقاء معه من أمام اللجان الانتخابية في المحافظة بثته فضائية "extra news"، أنه لم يتم رصد أي مخالفات انتخابية على مدار اليومين متابعا "الأمور تسير بصورة طيبة.. والمحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين".

ولفت محافظ البحيرة، إلى أن المواطنين حرصوا على التواجد مع فتح اللجان الانتخابية الساعة التاسعة صباحا وسط الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 التي تتضمن قناعات واقية وبوابات تعقيم وكذلك تعقيم اللجان بعد انتهاء اليوم الأول لاستقبال الناخبين ثاني أيام الانتخابات.

ووصف "آمنة" التمثيل بأنه مشرف وظهور حضور بارز للمرأة والشباب أصحاب الصدارة في المشهد الانتخابي بجانب حضور كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مشيرا إلى أن المحافظة عكست صورة حضارية منظمة.