هشام آمنة: لا توجد منازل معرضة للخطر نتيجة الفيضانات بمحافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه لا يوجد منازل تتعرض للخطر نتيجة الفيضان بالمحافظة، وأن ما يحدث أمر طبيعي يحدث بشكل سنوي نتيجة الفيضان، لافتا إلى أن الأراضي طرح النهر، هي التي معرضة للخطر، نتيجة ارتفاع منسوب المياه في المحافظة.

وأضاف "آمنة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن بعض الفلاحين قاموا بتعديات على أراضي طرح النهر وهي الأراضي الملاصقة لنهر النيل، وتم إصدار توجيهات وتنبيهات لابتعادهم عن الأراضي حرصا على حياتهم.

وتابع: "لا يوجد أمر مثير للقلق، أراضي طرح النهر لا يوجد بها منازل، ولا يوجد خطورة على المواطنين، ولكن يجب على المواطنين الابتعاد عن أراضي طرح النهر، حرصا من الدولة على حياته".