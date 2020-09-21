رئيس التحرير

محمود مسلم

هشام آمنة: لا توجد منازل معرضة للخطر نتيجة الفيضانات بمحافظة البحيرة

كتب:

عبد الرحمن خالد
10:00 م | الإثنين 21 سبتمبر 2020
محافظ البحيرة هشام آمنة

محافظ البحيرة هشام آمنة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه لا يوجد منازل تتعرض للخطر نتيجة الفيضان بالمحافظة، وأن ما يحدث أمر طبيعي يحدث بشكل سنوي نتيجة الفيضان، لافتا إلى أن الأراضي طرح النهر، هي التي معرضة للخطر، نتيجة ارتفاع منسوب المياه في المحافظة. 

وأضاف "آمنة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن بعض الفلاحين قاموا بتعديات على أراضي طرح النهر وهي الأراضي الملاصقة لنهر النيل، وتم إصدار توجيهات وتنبيهات لابتعادهم عن الأراضي حرصا على حياتهم. 

وتابع: "لا يوجد أمر مثير للقلق، أراضي طرح النهر لا يوجد بها منازل، ولا يوجد خطورة على المواطنين، ولكن يجب على المواطنين الابتعاد عن أراضي طرح النهر، حرصا من الدولة على حياته". 

اقرأ المزيد:

محافظ البحيرة: 555 مليون جنيه متحصلات 150 ألف طلب للتصالح

محافظ البحيرة في العيد القومي: الانتهاء من 111 مشروعا عملاقا

محافظ البحيرة: 7 صروح طبية عملاقة ستدخل الخدمة قريبا

محافظ البحيرة: استقبلنا 140 ألفا و642 طلبا للتصالح على مخالفات البناء

محافظ البحيرة يقرر تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء بنسبة 20%