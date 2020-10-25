المخرج الفلسطيني أمين نايفة يفوز بجائزة "مينا مسعود" بمهرجان الجونة

فاز المخرج الفلسطيني أمين نايفة بجائزة الفنان المصري العالمي مينا مسعود EDA الممنوحة من المؤسسة الخيرية التي أسسها مينا مسعود، ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، عن فيلم "200 متر"

وجاء الإعلان عن الجائزة قبل عرض الفيلم الفلسطيني "200 متر" المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، وبعث مينا مسعود بمقطع مصور للإعلان عن فوز نايفة بجائزة مؤسسته الخيرية، والتي سبق وأعلن عنها في الدورة الثالثة العام الماضي.

و"200 متر" هو إنتاج مشترك بين فسلطين، وإيطاليا، والأردن، والسويد، ويسرد قصة شخص يدعى مصطفى وزوجته القادمين من قريتين فلسطينيتين، ويفصل بين القريتين، جدار عازل بالرغم من أن المسافة بينهما، لا تتعدى 200 متر فقط، وتسرد أحداث الفيلم، حياة الزوجين، حينما تفرض عليهما ظروف معيشتهما غير العادية، تحديًا لزواجهما، وعندما يمرض ابنهما، يهرع "مصطفى" لعبور الحاجز الأمني، لكن يتم منعه من الدخول.

وعُرض فيلم "200 متر"، أول مرة عالميا في الدورة الـ17 لأيام فينيسيا السينمائية، المُقامة على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي، كما حصد الفيلم جائزة الجمهور بالدورة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

يُذكر أن عددًا من النجوم، حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عرض فيلم قصير بتعليق صوتي للفنان ماجد الكدواني، واستعرض خلاله الأزمات التي تعرضت لها السينما بشكل عام على مدار تاريخها، وهذا العام بشكل خاص حيث انتشار جائحة فيروس كورونا وتوقف تصوير وعرض بعض الأفلام.

ومن جانبها قامت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

وعرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة، ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرص عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع فساتينهن.