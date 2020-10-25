مبروك كسبت جائزة.. عصابة تستغل "الدفع الإلكتروني" للنصب على المواطنين

"ألوو.. مبروك حضرتك فزت بـ500 الف جنيه" كلمات ساحرة، استقبلها مواطن يدعى "أحمد .ج" 43 سنة، لم يصدق نفسه من الفرحة، وهو يجرى بسرعة لتدوين عنوان تسلم الجائزة فى ورقة.. "أحمد" ويعمل موظفاً بإحدى الشركات هو واحد من عشرات الضحايا الذين وقعوا فريسة للنصب والاحتيال على يد تشكيل عصابى مكون من 9 اشخاص بالمنيا يقودهم متهم آخر محبوس.

عندما تلقى احمد الاتصال، توجه على الفور فى الموعد المحدد للعنوان الذى دونه فى الورقة وهناك وهو مكان مخصص لخدمات الدفع الإلكترونى قام الموظف بالحصول على هاتفه، وطلب منه تحويل مبالغ مالية لعدد من الأرقام، قبل أن يسأله عن كامل بيانات الفيزا كارد ليقوم بتحويل مبلغ الجائزة إليه.

غادرأحمد المكان لكنه لم يتخيل أنه وقع فريسة لعصابة قامت بالاستيلاء على المبالغ المالية الموجودة فى حسابه البنكى.

تفاصيل القضية رصدتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى حيث أكدت تحرياتها قيام مجموعة من العناصر الإجرامية بارتكاب عدد من وقائع النصب تجاه بعض المواطنين عن طريق إيهامهم بفوزهم بجائزة مالية من إحدى شركات المحمول، وأن ذلك يستوجب توجههم لإحدى خدمات الدفع الإلكترونى لاستلام الجائزة.

وكشفت التحريات أنه عقب ذلك يقومون بإقناعهم بترك الهاتف المحمول مع عامل خدمات الدفع الإلكترونى، حيث يقوم أحد تلك العناصر بالتحدث معه، ويطلب منه تحويل مبالغ مالية لعدة أرقام محمولة تابعة له، فضلاً عن استحداث أسلوب جديد فى ارتكاب تلك الوقائع وذلك عن طريق طلب رقم كروت الإئتمان (فيزا كارت) حيث يقوم عقب ذلك بعمليات شراء عبر الإنترنت.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط عددٍ من المتورطين فى ذلك النشاط وهم 9 أشخاص من محافظة المنيا "ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية" وآخر محبوس فى قضية "نصب".

وعثر بحوزتهم على 56 هاتف محمول و1426 خط محمول "منها 150 خطا مُستخدما فى ارتكاب الوقائع لشركات محمول مختلفة، والباقى مُعد للاستخدام فى الوقائع الجديدة" و 10 ماكينات فوري كمبيوتر و 3 لاب توب ومبلغ مالى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط باقي المتورطين فى التشكيل العصابي.