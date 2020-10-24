ضبط شخص نصب على 5 مواطنين في مليون جنيه بسوهاج: "هستثمرها بالعقارات"

كشفت وزارة الداخلية، كواليس ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المنشاة بمديرية أمن سوهاج) بتلقي (أحد الأشخاص، مقيم بذات المركز) مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكّدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة، وممارسة المتحري عنه نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار إموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح مجزية، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغ إجماليها مليون و25 ألف جنيه، تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.