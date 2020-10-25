بعد مشاركة جنات في الانتخابات.. فنانون حصلوا على الجنسية المصرية

شاركت الفنانة المغربية جنات في الانتخابات البرلمانية المصرية، حيث نشرت عددًا من الصور لها وهي داخل إحدى اللجان للإدلاء بصوتها، لتؤكد من خلال تلك الصور حصولها على الجنسية المصرية.

"جنات" متزوجة من المحامي المصري محمد عثمان نعمان منذ عام 2017، وأنجبت منه طفلتيها "جنات" و"جوليا".

وتعتبر جنات آخر الفنانات اللاتي حصلن على الجنسية المصرية، حيث سبقها عدد من نجوم ونجمات الفن، ونرصد لكم في التقرير التالي أبرزهم:

كارول سماحة

حصلت الفنانة كارول سماحة علي الجنسية المصرية، وعلقت علي الأمر قائلة، "أول بلد عربي احتضنني بعد لبنان هي مصر، كما أنها احتضنتني عاطفيًا، وأحب أن أحتفل بحصولي على الجنسية المصرية، وأتشرف أن أكون مصرية، فجميعنا تربى على الفن المصري".

ولم تشارك "كارول" بانتخابات هذا العام لانشغالها بأعمالها الفنية، إلا أن فكرها السياسي حاضر باستمرار، وطالبت منذ أيام عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، بإصدار قانون انتخابات غير قائم على المحاصصة الطائفية في لبنان.

سميرة سعيد

كما حصلت الفنانة المغربية سميرة سعيد، على الجنسية المصرية في فترة زواجها من الموسيقار هاني مهني، قبل أن ينفصلا، ورجل الأعمال مصطفى النابلسي، الذي أنجبت منه ابنها "شادي".

سامو زين

حصل الفنان السوري سامو زين على الجنسية المصرية، وعبّر حينها عن سعادته، موجهًا رسالة حب لوطنه الثاني مصر، معلقاً:"مصر أمي الثانية وبلدي الثانية وبلد ابني يا أغلى كلمة فى الوجود وعلى قلبي.. ربنا يحفظ مصر وناسها من كل شر وسوء".

هند صبري

كما حصلت الفنانة التونسية هند صبري على الجنسية المصرية بعد زواجها من رجل أعمال مصري، حيث إنها دائمًا تشارك في الانتخابات السياسية، وآخر مواقفها السياسية كانت الإدلاء بصوتها فى انتخابات رئاسة تونس، مؤكدة أنها شاركت من أجل مستقبل بلدها وتحقيق حلم كل التونسيين في الوصول إلى الاستقرار.