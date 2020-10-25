إسلام إبراهيم ينشر سيشن إطلالته بثاني أيام "الجونة": "احمدوا ربنا"

نشر إسلام إبراهيم أحد أبطال مسلسل"بـ100وش"عبر "إنستجرام" سيشن تصوير إطلالته في ثاني أيام مهرجان الجونة والتي لفتت الانتباه بسبب الألوان الغريبة التي يرتدينها

وعلق إسلام قائلا: "عشان تبقوا تحمدوا ربنا على اللوك بتاع امبارح كل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك بردوا المهم تكون مبسوط وللمرة التانية بشكر الناس اللي تعبت معايا"

وحضر إسلام إبراهيم افتتاح مهرجان الجونة ببدلة سوداء مليئة بالدبابيس الذهبية، وفي ثاني أيام المهرجان ارتدى بنطالًا لونه "روز" وقميصًا أبيضًا مليء بالرسومات، وجاكيت "فسدقي" اللون.

وعلى جانب آخر، شهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عرض فيلم قصير بتعليق صوتي للفنان ماجد الكدواني، استعرض الأزمات التي تعرضت لها السينما بشكل عام على مدار تاريخها، وهذا العام بشكل خاص حيث انتشار جائحة كورونا وتوقف تصوير وعرض بعض الأفلام.

وقامت إدارة المهرجان بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم أحمد السقا، وتامر حسني، ومحمد هنيدي، ويسرا، ومحمد رمضان، وخالد الصاوي، وأصالة، وإلهام شاهين، ونيللي كريم، وخالد النبوي، ولبلبة، وأحمد داود، وروجينا، وأشرف زكي، وجومانا مراد، ومحمد جمعة، وسلوى خطاب، وريهام عبدالغفور، وهالة صدقي، وسلوي خطاب، وجميلة عوض، ونجلاء بدر.

وضمت قائمة الحضور أيضًا ياسمين صبري، وأمينة خليل، وميريهان حسين، وغادة عادل، ودينا الشربيني، ولقاء الخميسي، وعمرو سعد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ونضال الشافعي، ووفاء عامر، ومريم حسن، ورزان مغربي، ومحيي إسماعيل، وبسمة، وأحمد رزق، ومي سليم، وهبة مجدي، وريم مصطفي، وإنجي المقدم، وآيتن عامر، وسمير صبري، وهاني رمزي، وصبري فواز، وأروى جودة، وكريم قاسم، وأحمد حاتم، ومحمد فراج، ونيقولا معوض، وأصيل عمران، واستيفاني صليبا.