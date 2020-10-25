"الصحفيين": صرف فارق بدل صحفيي "الإذاعة والتليفزيون" على دفعات

قالت نقابة الصحفيين إن مفاوضات واتصالات أجريت بين ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فيما يخص فارق بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بصحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون، كان آخرها اجتماعا مطولا عُقد اليوم الأحد.

وأشارت النقابة، في بيان لها اليوم، إلى أنه بعد مفاوضات وافق حسين زين علي صرف فارق هذا البدل علي دفعات متتالية، علي ان تكون الدفعة المقبلة 3 شهور من فارق البدل القديم يتم صرفها بدءًا من يوم 10 نوفمبر المقبل، كما وعد "زين" نقيب الصحفيين بصرف المتجمد علي دفعات لاحقة.

وأوضحت النقابة في بيانها أن نقيب الصحفيين تواصل أثناء الاجتماع مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وتمت مناقشة اقتراح قدمه له النقيب بالاتفاق مع حسين زين لحل أزمة البدل نهائيا لصحفيي الإذاعة والتليفزيون المتجمد منه والمستقبلي، وهو ما سيتم الإعلان عن تفاصيله حين الوصول لصيغة نهائية له بعد موافقة وزير المالية، وهو ما قد يتم قريبًا جدًا.

وتعد هذه المفاوضات حلقة في سلسلة أزمة بدل صحفيي مجلس الإذاعة والتليفزيون حيث قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، في بيان عنه العام الماضي، إنه تواصل مع حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخصوص فارق بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين بمجلة الإذاعة والتليفزيون بداية من يوليو 2017.

وأوضح "رشوان" حينها أن رئيس الوطنية للإعلام وافق على مواصلة صرف هذا الفارق للزملاء على دفعات متتالية، على أن تكون الدفعة القادمة بقيمة فارق 3 أشهر، ويتم صرفها مع الحوافز في بداية شهر يوليو المقبل.