عاجل.. البيئة: إصابة 3 أشخاص في هجوم لسمكة قرش بجنوب سيناء

أصدرت وزارة البيئة، قبل قليل، بياناً أكدت فيه ورود بلاغ يفيد بإصابة 3 أشخاص في هجوم لإحدى أسماك القرش، في منطقة محمية رأس محمد بجنوب سيناء، وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أسباب الحادث.

وجاء في بيان الوزارة: "ورد إلى وزارة البيئة بلاغ يفيد بتعرض ثلاثة أفراد إلى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، مما أدى إلى إحداث بعض الإصابات بهم، وقد تطلب ذلك نقلهم إلى المستشفى لإتخاذ الإسعافات اللازمة لهم، والإجراءات المناسبة في هذا الصدد.

وتقوم وزارة البيئة حالياً بإجراء كافة التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث، وفقاً للبروتوكولات العالمية في هذا الشأن، لتحديد الأسباب التي قد تكون تسببت في هذا الحادث.

وأضاف البيان أن وزارة البيئة تتابع الموقف عن كثب، وسوف تقوم بإعداد بيان تفصيلي فور الانتهاء من التحقيقات، لتحديد نوع تلك السمكة وحجمها، وأسباب الحادث بشكل تفصيلي.