غدا.. حفل لهشام عباس ومصطفى قمر على هامش فعاليات "الجونة السينمائي"

من المنتظر أن يحيي كل من الفنان مصطفي قمر والفنان هشام عباس، غداً، حفلاًَ غنائياً على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى في دورته الرابعة والذى كانت قد انطلقت فعالياته أول أمس الجمعة.

ويصل الفنان مصطفى قمر غدا إلى الجونة ومن المقرر أن يقدم العديد من أغنياته الشهيرة كما يشارك في الحفل أيضا الفنان هشام عباس بمجموعة من أشهر أغنياته ويحضر الحفل عدد كبير من النجوم الموجودين فى الجونة لحضور فعاليات المهرجان السينمائي.

يُذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عرض فيلم قصير بتعليق صوتي للفنان ماجد الكدواني، واستعرض خلاله الأزمات التي تعرضت لها السينما بشكل عام على مدار تاريخها، وهذا العام بشكل خاص حيث انتشار جائحة فيروس كورونا وتوقف تصوير وعرض بعض الأفلام.

ومن جانبها قامت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، بتعيين فريق سلامة خاص، يتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ بروتوكولات الصحة والسلامة قبل وأثناء وبعد انتهاء المهرجان، بالتعاون مع مستشفى الجونة.