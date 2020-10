للمرة الأولى منذ 100 عام.. مجلة "تايم" تستبدل غلافها بسبب الانتخابات

لأول مرة في تاريخها منذ 100عام، استبدلت مجلة "تايم" الشعار الذي يحمل اسمها على الغلاف، بصورة امرأة مكتوب على وشاحها "صوّت"، للحث على المشاركة بكثافة في الانتخابات الأمريكية.

وقالت المجلة، في مقال حول قرارها تغيير شعارها واستبداله بآخر جديد، إن "بعض الأحداث ستشكل العالم القادم أكثر من نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، وقرارنا لا يتعلق بمقترحات السياسة التي يجب اتباعها، ولكن حول الواقع الذي نقرر بشكل جماعي العيش فيه"، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وأضافت: "لأول مرة في تاريخنا الممتد لما يقرب من 100 عام، شعارنا على غلاف نسختنا الأمريكية يدعو لضرورة ممارسة كل واحد منا حق التصويت"، ووصفت الانتخابات الأمريكية بأنها "أكثر قرار مصيري يتخذه أي منا في أي وقت مضى في صندوق الاقتراع".

