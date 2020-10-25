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للمرة الأولى منذ 100 عام.. مجلة "تايم" تستبدل غلافها بسبب الانتخابات

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وكالات
10:35 م | الأحد 25 أكتوبر 2020
جانب من الحملات الدعائية بالانتخابات الأمريكية

جانب من الحملات الدعائية بالانتخابات الأمريكية

لأول مرة في تاريخها منذ 100عام، استبدلت مجلة "تايم" الشعار الذي يحمل اسمها على الغلاف، بصورة امرأة مكتوب على وشاحها "صوّت"، للحث على المشاركة بكثافة في الانتخابات الأمريكية.

وقالت المجلة، في مقال حول قرارها تغيير شعارها واستبداله بآخر جديد، إن "بعض الأحداث ستشكل العالم القادم أكثر من نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، وقرارنا لا يتعلق بمقترحات السياسة التي يجب اتباعها، ولكن حول الواقع الذي نقرر بشكل جماعي العيش فيه"، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وأضافت: "لأول مرة في تاريخنا الممتد لما يقرب من 100 عام، شعارنا على غلاف نسختنا الأمريكية يدعو لضرورة ممارسة كل واحد منا حق التصويت"، ووصفت الانتخابات الأمريكية بأنها  "أكثر قرار مصيري يتخذه أي منا في أي وقت مضى في صندوق الاقتراع".

وتمثل الشعار الجديد للمجلة في صورة فنية لامرأة تضع وشاحًا على وجهها، في إشارة إلى إخفاء الهوية وكذلك دعوة للناس، للالتزام بإجراءات الحماية من عدوى فيروس كورونا، وكُتب على الوشاح كلمة "صوّت" ورسم عليه صندوق، في إشارة إلى الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 3 نوفمبر المقبل.

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