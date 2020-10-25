مرشح بعابدين: السيسي أنقذنا من الغرق ويحتاج إلى مجلس نواب قوي

دشن المرشح الدكتور شيرين أحمد فؤاد، المرشح عن حزب حماة الوطن في انتخابات مجلس النواب بدائرة عابدين، تحالفا جديدا مع قائمة "تحالف المستقلين"، في منطقة القاهرة والجيزة والوجه البحري، معلنا دعمه لهم كنوع من التربيطات الانتخابية فيما بينهم.

وأعلن الدكتور شيرين فؤاد تأييده للقائمة، قائلا: "هؤلاء لا ينتمون لأحزاب سياسية وليس لهم أجندات معينة، بل هدفهم الطبقة العاملة التي تمثل فئة كبيرة من المجتمع المصري".

" دول مننا.. ناس زينا" هكذا وصف زكى شيرين، قائمة تحالف المستقلين في ندوة انتخابية اليوم، مضيفا: "الرئيس السيسي أنقذنا من الغرق، ويحتاج إلى مجلس نواب قوي يعبر عن الشعب بكل طبقاته وليس رجال أعمال فقط".

وتابع:" فلتذهب الكراسي إلى الجحيم ويبقى الوطن، هذا مجلس هيحدد مصير مصر، فاختاروا من يخاف على مصالحكم، لا مصالحه الشخصية، اتعملتها من أبويا، اللي بيجي بالناس بيفضل يعمل للناس".

ووجهت شيرين عادل، أمين عام لجنة عمالية لنقابة النقل البري التحية لكل عمال مصر، قائلة: "أنا واحدة من تلك الطبقة، والمشاركة في هذه الانتخابات تعد أول طلعة لينا في السياسة، فنحن لا ننتمي لأحزاب، لكن ننتمي إلى مؤسستنا الوطنية، لنا أفكارنا ودعايتي هي أفكاري وليس الفلوس".

من جانبه واصل الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، جولاته الانتخابية، في مناطق دائرة عابدين، وأطلق القافلة الطبية الأولى، وقام بنفسه بالكشف على المرضى، المترددين على القافلة".

وتشهد دائرة "عابدين" منافسة شرسة بين 10 مرشحين فرديا في انتخابات مجلس النواب، على مقعد واحد، من بينهم 5 ممثلين عن أحزاب سياسية وهم مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن، والحركة الوطنية، والتحالف الشعبي، بينما دخل الماراثون 5 مستقلين.

ويتنافس الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور شيرين أحمد فؤاد، مرشح حزب حماة الوطن، على رمز التاج، أما النائب الحالي محمد أبو حامد، يخوض الانتخابات للمرة الثانية على نفس المقعد، ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري، حاملا رمز الصاروخ