بعد عودتها من الجونة.. لميس الحديدي تدلي بصوتها في انتخابات النواب

أدلت الإعلامية لميس الحديدي، اليوم، بصوتها في انتخابات مجلس النواب، داخل لجنتها الانتخابية بمنطقة الدقي.

ونشرت "الحديدي"، صورة لها من داخل اللجنة، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلقت: "انتخابات نواب 2020 (الدقي)".

وكانت الإعلامية لميس الحديدي، حرصت علي تقديم حلقة خاصة عن افتتاح مهرجان الجونة، التي انطلقت فعالياته الجمعة الماضية، وقدمت لقاءات خاصة مع عدد من الفنانين والقائمين على المهرجان.

ووصفت الاعلامية لميس الحديدي، افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة، بالرائع والمليء بالمشاعر، مشددة على أنها تحب السينما كثيرًا.

وأضافت "الحديدي"، خلال سهرة خاصة بمتابعة افتتاح المهرجان على شاشة " ON": "كلنا بنحب السينما وكلنا كبرنا على السينما وعقولنا وضمائرنا تغذت كثيرا على السينما وأصبحت ممتلئة بالأفكار والثقافة".

وتابعت: "مين فينا منذ جائحة كورونا كان يقدر يعيش وإحنا محبوسين من غير سينما؟ السينما كانت بتخلينا ولسه بتخلينا نحس بالسعادة والحب والأمل، وطول ما فيه حكايات وطول ما فيه أمل وطول ما فيه حياة ستظل السينما موجودة وتعبر عن كل هذا".

هذا، وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بالداخل السبت الماضي، حيث تُجرى الانتخابات في دوائر 14 محافظة هي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

ويمكن للناخب الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعلام عن بياناته، والمطلوب فقط هو إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، في الخانة الوحيدة الموجودة على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وتظهر له بعدها جميع البيانات اللازمة للإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقائمة.