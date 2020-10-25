بريطانيا تعلن سيطرتها على ناقلة نفط بعد احتجازها من قبل متسللين

سيطرت قوات بريطانية على ناقلة نفط في القنال الإنجليزي بعد احتجازها من قبل متسللين، وفقًا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أنها تتعامل مع حادث وقع على متن سفينة قرب جزيرة وايت قبالة ساحل إنجلترا الجنوبي.

ولم تقدم شرطة مقاطعة هامبشاير في بيان لها تفاصيل إضافية بشأن ما وصفته بـ"حادث مستمر" على متن السفينة.

وأكد خفر السواحل أنه يساعد الشرطة في التعامل مع الحادث، واستقدم مروحيات إنقاذ إلى موقع الحادث.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" بأن السفينة التي يدور الحديث عنها هي ناقلة النفط "Nave Andromeda"، والحادث يتعلق بمجموعة صغيرة من المتسللين.

وحسب مواقع تتبع الحركة الملاحية، كان من المقرر أن تصل هذه الناقلة القادمة من ميناء لاغوس النيجيري إلى ساوثهامبتون البريطانية في الساعة الـ10.30 من صباح اليوم بتوقيت جرينيتش.

وأوضحت القناة أن المعلومات الأولية تتحدث عن رصد ستة متسللين على الأقل على متن الناقلة، وأن طاقمها قد يختبئ في أجزاء من السفينة.

ورجحت القناة أن السفينة تعرضت لمحاولة اختطاف من المتسللين، مشيرة إلى أن الناقلة غيرت بشكل حاد وجهتها في الساعات الأخيرة.