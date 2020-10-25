عاجل.. البيئة تغلق محمية رأس محمد وتحقق في واقعة هجوم "قرش" على 3 زوار

قال محمد سالم رئيس جهاز حماية الطبيعة بوزارة البيئة، إن البيئة بدأت التحقيق لمعرفة الأسباب التي سببت هجوم سمكة القرش على ثلاثة من زوار محمية رأس محمد، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق محيط الحادث بالمحمية، ومنع أنشطة الغوص لمدة 48 ساعة، كإجراء احترازي، لمنع تكرار الحادث، والتيقن من أنها ليست سلسلة من الهجمات.

ولفت سالم، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن المؤشرات الأولية إلى أن الهجوم طبيعي، وليس سلسلة من الهجمات، كالتي حدثت في 2010، وأسفرت عن مقتل سائحة، وإصابة 4 آخرين، وكشفت النتائج وقتها، أن القرش تغذى على خراف نافقة، ألقيت من أحد المراكب بالمياه الإقليمية المصرية، ما جعله يسعى للمزيد.

ولفت رئيس جهاز حماية الطبيعة، إلى أن قرار صيد السمكة والبحث عنها، سيكون بناء على التحقيقات والدراسات التي ستجرى، مؤكدا أن وجود أسماك القرش بالشواطئ المصرية، أمر طبيعي، وليست أسماك دخيلة على الطبيعة المصرية.

بيان وزارة البيئة حول ظهور سمكة قرش بجنوب سيناء

كانت وزارة البيئة، أعلنت في وقت سابق، ورود بلاغاً إليها يفيد بتعرض ثلاثة أفراد إلى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء، ما أدى إلى إحداث بعض الإصابات بهم، وتطلب ذلك نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ الإسعافات اللازمة لهم، والإجراءات المناسبة فى هذا الصدد.

هذا وتقوم وزارة البيئة حاليا، بإجراء كل التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث، وفقا للبروتوكولات العالمية فى هذا الشأن، لتحديد الأسباب التي قد تكون تسببت في هذا الحادث.