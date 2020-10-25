والد الطفلتين ضحية أمهما بشبرا: "مش مصدق اللى حصل وعقلها يوزن بلد"

أعرب والد الطفلتين "جنا" و"ريتاج"، اللتين لفظتا أنفاسهما بعد قيام والدتهما بقتلهما خنقاً أثناء نومهما، في منطقة "بهتيم" بشبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، عن عدم تصديقه لرواية زوجته بأنها أقدمت على قتل الطفلتين بسبب معاناتها من أزمة نفسية، وأكد أنها لا تعاني من أي مشاكل نفسية وتتمتع بكامل قواها العقلية، قائلاً إن "عقلها يوزن بلد".

وقال الأب، في شهادته أمام محكمة جنايات شبرا الخيمة، إنه لم يمكنه، حتى الآن، استيعاب ما حدث لطفلتيه، وكيف تجردت والدتهما من كل المشاعر الإنسانية وقامت بقتلهما خنقاً بيديها، وأضاف: "مهما يحدث من مشاكل أسرية بين الزوج وزوجته، لا تصل إلى حد القتل"، مشيراً إلى أنه تحدث مع زوجته قبل الواقعة، وعقب خروجه من المنزل، وأنه علم بالواقعة من حماته، التي أبلغته بأن الطفلتين توفيتا مختنقتين بالغاز.

وتابع في أقواله أنه لم يتعدى على زوجته بالضرب كما ادعت، وما كان يحدث هو عبارة عن مشاكل أسرية تحدث في كل بيت، مشيراً إلى أنه كان ينفق على زوجته وطفلتيه قدر استطاعته، وأن زوجته لاتعاني من أي أمراض نفسية، ولم تظهر عليها أي اضطرابات، وكان لديهما طفل ثالث توفى منذ فتره، ولم يعرف أحد سبب الوفاة.

وقررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في جلستها اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين حسن قنديل ومحمود خليل، وأمانة سر، أشرف حسن، تأجيل القضية إلى جلسة 22 نوفمبر، بناءً على طلب دفاع المتهمة، للاطلاع على تقرير مستشفى العباسية الخاص بتقييم الحالة النفسية لموكلته، وإعداد مذكرة المرافعة.

كشف تقرير مستشفى العباسية للصحة النفسية أنه بتوقيع الكشف الطبي النفسي والعقلي على المتهمة، تبين أنها لا تعاني من أية ضلالات، ولا توجد لديها هلاوس من أي نوع أو سلوك هلوسي من حيث الزمان والمكان والأشخاص والمواقف، وأن ذاكرتها سليمة للأحداث القريبة والبعيدة، وذاكرة التاريخ الشخصي أيضاً سليمة، مما يؤكد قدرتها على الإدراك والاختيار والتمييز بين الخطأ والصواب، وتستطيع الحكم على الأمور وأنها مدركة لأفعالها ونتائجها.

وأضاف التقرير أنه من مناظرة أعضاء اللجنة المشكلة لفحص المتهمة عدة مرات أثناء إيداعها للفحص بوحدة الطب النفسي الشرعي بمستشفى العباسية للصحة النفسية، وما أجري لها من أبحاث طبية ونفسية واجتماعية، بالإضافة للملاحظات الطبية وملاحظات التمريض، تبين أن المتهمة المذكورة لا توجد لديها في الوقت الحالي ولا وقت الواقعة محل الاتهام، ثمة أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي نافي للمسئولية الجنائية، وهي سليمة الإدراك والاختيار والإرادة والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب.

وكان مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، قد تلقى إخطاراً بورود إشارة من مستشفى نصر العام إلى قسم ثاني شبرا الخيمة، بوصول طفلتين شقيقتين "ريتاج" 7 سنوات، و"جنا" 6 سنوات، جثتين هامدتين، ووجود شبهة جنائية في وفاتهما، وانتقل فريق من مباحث القسم، برئاسة المقدم احمد حمدي، رئيس المباحث، إلى محل البلاغ، وبسؤال الأم ادعت أنها خرجت إلى السوق لشراء مستلزمات المنزل، وعندما عادت اكتشفت وفاة طفلتيها خنقاً بالغاز.

وبالمعاينة تبين أن الحادث به شبهة جنائية، وتبين كذب رواية الأم، وأنها وراء مقتلهما خنقا بيديها أثناء نومهما في غرفتهما، انتقاما من زوجها، الذي اعتاد التعدي عليها بالضرب، فقررت التخلص منهما، وعندما شعرت المتهمة بالذنب، حاولت إنقاذ الطفلتين لكن بعد فوات الأوان.