غدا.. أولى جلسات محاكمة قاتلة طفلتيها بشبرا الخيمة

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الرابعة صباح غد الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلتيها "ريتاج، 7 سنوات" و "جنا، 6 سنوات" خنقا بسبب خلافات مع زوجها لعدم إنفاقه عليها وعلى ابنتيهما.

وأحال المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية، المتهمة لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد لقيامها بقتل طفلتيها خنقا وإدعاءها وفاتهما بالغاز، وأعد قرار الإحالة عمرو عوض رئيس نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة.

وتلقى العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول الطفلتين "ريتاج" و"جنا" جثتان وتوجد شبهة جنائية في وفاتهما.

جرى إخطار اللواء فخر العربي مدير الأمن، وانتقل على الفور المقدم أحمد حمدي رئيس مباحث القسم، وبسؤال الأم ادعت أنها خرجت إلى السوق لشراء مستلزمات المنزل، وعندما عادت اكتشفت وفاتهما خنقا بالغاز.

وبالمعاينة تبين كذب رواية الأم وأنها وراء مقتلهما خنقًا بيدها أثناء نومهما في غرفتهما، انتقامًا من زوجها الذي يعتدي عليها دائمًا بالضرب ويرفض الانفاق عليهم، فقررت التخلص منهما، وعندما شعرت المتهمة بالذنب حاولت إنقاذ الطفلتين لكن بعد فوات الأوان.