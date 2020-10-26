في ذكرى ميلاده.. قصة فيلم كتبه محمد خان ولم يخرجه

يعد المخرج محمد خان واحدا من أهم المخرجين في السينما المصرية، ودوما ما تميزت أفلامه بالواقعية الشديدة والتعبير عن الطبقات المهمشة، وكانت تحقق نجاحا كبيرا، ونستعرض في ذكرى مولده الذي يوافق اليوم 26 أكتوبر، حكاية فيلم كتبه محمد خان ولم يخرجه.

وخلال مشواره السينمائي تعاون المخرج محمد خان مع كبار النجوم من مختلف الأجيال، فقد قدم أول أفلامه السينمائية عام 1980 وهو فيلم "ضربة شمس" من بطولة النجم الراحل نور الشريف، وتعاون بعد ذلك مع النجوم يحيى الفخراني في فيلمي "عودة مواطن، خرج ولم يعد"، والنجم الراحل فاروق الفيشاوي في فيلم "مشوار عمر"، والعديد من النجوم الآخرين مثل محمود حميدة ونبيلة عبيد، وكون ثنائيا مع الفنان أحمد زكي قدما من خلاله العديد من الأفلام السينمائية.

كما تعاون "خان" مع الفنانين من الجيل الجديد في السينما، فقدم فيلم "بنات وسط البلد" من بطولة منة شلبي، وفيلم "في شقة مصر الجديدة" من بطولة غادة عادل والعديد من الأفلام الأخرى.

وبالرغم نجاحه في إخراج العديد من الأفلام السينمائية، إلا أن "خان" خاض تجربة الإنتاج مع صديقيه المخرج عاطف الطيب والسيناريست بشير الديك، فقاما بتأسيس شركة إنتاج باسم "الصحبة"، التي لم تنتج سوى فيلم واحد هو "الحريف" للنجم عادل إمام.

كما اهتم "خان" خلال مشواره الفني بالكتابة السينمائية أيضا فكتب العديد من الأفلام السينمائية التي أخرجها، لكن هناك فيلما وحيدا كتبه محمد خان بالتعاون مع صديقه السيناريست بشير الديك، وكان أول تجارب عاطف الطيب في الإخراج، وهو "سواق الأتوبيس" الذي عرض عام 1982.

يسرد الفيلم حياة سائق يدعى "حسن"، يعاني من سوء حالته المادية، ويضطر للعمل على سيارة أجرة كعمل إضافي، خاصة مع ضغط زوجته التي ترفض حالتهم المادية الصعبة والحياة بهذا الشكل، وبذلك الوقت يتولى حسن مشاكل أسرته بعد إعلان والده الحاج سلطان إفلاسه، ولا يجد أحد من أشقائه بجواره فيما يمر به من محنة صعبة وتستمر أحداث الفيلم.

ورحل عن الحياة المخرج محمد خان في 26 يوليو عام 2016 عن عمر ناهز 74 عاما، وقدم خلال مسيرته الفنية 29 فيلما سينمائيا من إخراجه.