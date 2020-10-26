محافظ الفيوم: المشهد الانتخابي كان مرضيا بنسبة تتجاوز 90%

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن عمليات التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب في مرحلتها الأولى 2020 استمرت نصف ساعة عن الموعد المحدد حتى الساعة التاسعة والنصف بسبب زيادة أعداد الناخبين في اللحظات الأخيرة، وبدأت إجراءات الفرز في اللجان.

وأضاف "الأنصاري" في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع على فضائية “cbc” أن أجهزة الدولة شاركت في هذا الاستحقاق الدستوري الهام وكان هناك إقبال في بعض اللجان خاصة من الشباب والمرأة وبعض اللجان كانت هادئة.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن هناك وعيا لدى المواطن في الفيوم متابعا "المواطن عاوز يختار من يمثله في المجلس القادم" ولمس ذلك أثناء جولته المفاجأة اليوم في القرى والنجوع بالمحافظة.

وذكر الأنصاري أن المشهد الانتخابي كان مرضيا بنسبة تتجاوز 90% وشهدت إحدى اللجان انتهاء العلبة الخاصة بالكمامات فتم الدفع سريعا حرصا على إجراء التصويت وسط جو آمن خاصة أن الدولة توفر لهذا الاستحقاق الدستوري له كل الإمكانات.

بينما وصف اللواء أشرف عطيه، محافظ أسوان، العملية الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 بـ"العرس الديمقراطي" الذي شاركت فيه مختلف الأسر في أسوان وتم الاتفاق مع مدير الصحة في المحافظة من أجل تفعيل مبادرة "100 مليون صحة" أمام اللجان الانتخابية الأمر الذي أدى إلى سعادة كبار السن للاطمئنان على صحتهم.

وأضاف "عطيه" في مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن المحافظة شهدت عدة مشاهدة عكس دور المرأة الأسوانية التي حرصت على حث أسرتها على النزول، موضحًا أن بعض الأشخاص حرصوا على إحضار "دي جيه" وحرصوا على تشغيل أغانٍ وطنية ورفع علم مصر وسط حضور كثيف من كبار السن ومن بينهم أشخاص لا يستطيعون الحركة.

واختتم بأن هناك بعض الأحداث البسيطة التي وقعت مثل قطع التيار الكهربي لمدة 10 دقائق في إحدى اللجان وتدخله للحل بعد تلقيه معلومات عبر غرفة العمليات الرئيسية و10 غرف فرعية وهناك مشادة بسيطة بين شخص في مدينة "كومبو" نافيا وجود أي مخالفة لأي مرشح.