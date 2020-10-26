10083 صوتا لصالح أبو العينين بمدرسة أنس بن مالك من إجمالي 12234

تصدر المرشح محمد أبو العينين نتائج الفرز في لجنة مدرسة أنس بن مالك الابتدائية بالجيزة، وذلك في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وبلغ إجمالي عدد الذين أدلوا بأصواتهم داخل اللجنة 12234 منها 10083 صوتا لصالح أبو العينين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، غلق اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية في الساعة 9 مساءً، بعد انتهاء التصويت في اليوم الأخير للجولة الأولى، التي تشمل 14 محافظة.

وبدأت اللجان الانتخابية فرز أصوات الناخبين، الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي تشمل 14 محافظة بنظامي القوائم والفردي باستثناء انتخاب النظام الفردي بدائرة "دير مواس" بالمنيا، التي أجلت فيها الانتخابات، بعد إضافة مرشح آخر حصل على حكم قضائي.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه عقب انتهاء عمليات التصويت، أغلق القضاة رؤساء اللجان الفرعية، البالغ عددهم 10140 قاضيا، بغلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق، متضمنا الحصر العددي، لمن أدلوا بأصواتهم، وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية.

وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر، وختمه بخاتم رئيس اللجنة، بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة، علما بأن عدد القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الأولى حوالى 12000 ألف قاض (أساسي واحتياطي)

وأشار "الهيئة الوطنية للانتخابات"، إلى أن عملية انتخاب ثانى برلمان فى مصر بعد ثورة 30 يونيو تسير تحت إشراف قضائى كامل وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ولفت إلى أن عملية الاقتراع في المرحلة الأولى، تمت بشكل هادئ، حيث لم ترصد الهيئة أى شكاوى أو مخالفات تتعلق بإجراءات الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب، من شأنها التأثير على سلامة العملية الانتخابية برمتها.وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج بالنسبة للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

من جانبه قالت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات إنه سيتم فرض غرامة 500 جنيه للمتخلفين عن التصويت في الانتخابات بدون عذر حيث سيتم إحالة أسمائهم للنيابة العامة لإتخاذ الإجراء القانوني ضدهم وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأكدت المصادر أن الهيئة الوطنية تلقت تقارير من مؤسسات المجتمع المدني التي راقبت الانتخابات خلال اليوميين الماضيين حملت جميع الملاحظات والوقائع التي رصدتها هذه المؤسسات هذا فضلًا عما رصدته لجان الرصد التي شكلتها الهيئة حيث سيتم النظر فيها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين مؤكدًا أن جميع هذه الملاحظات لم ولن تؤثر على سير العملية الانتخابية بالمحافظات التي أجريت بها الانتخابات.