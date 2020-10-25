"عمليات تنسيقية الأحزاب" تصدر بيانها الختامي بشأن انتخابات النواب

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان ختامي لغرفة العمليات المركزية لها، التي تابعت العملية الانتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، على مدار يومي التصويت، في الـ14 محافظة في المرحلة الأولى، وذلك من خلال متابعي التنسيقية الحاصلين على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقالت التنسيقية: "بدأ متابعونا بتفقد اللجان الفرعية المختلفة بمحافظات المرحلة الأولى منذ فتح اللجان في اليوم الأول في 9 صباحا، كما استمروا في متابعة اللجان حتى غلقها في تمام 9 مساء، وفي اليوم الثاني للتصويت، بدأ متابعونا كذلك في 9 صباحا، بالمرور على اللجان بمحافظات المرحلة الأولى، واستمروا في أعمالهم حتى غلق اللجان نهائيا، بانتهاء التصويت للمرحلة الأولى 9 مساء الأحد 25 أكتوبر.

وأكد متابعونا، تعاون القضاه رؤساء اللجان الانتخابية وتسهيلهم مهمة المتابعين الحاصلين على تصاريح الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أو من منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية، والمجالس القومية كالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي لشئون ذوي الإعاقة.

كما تشيد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإجراءات والقرارات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، التي جاءت متفقة مع المعايير الدولية المنظمة لذلك.

وشملت ملاحظات متابعينا على العملية الانتخابية، عدة نقاط كالآتي:

أولا: أن كل اللجان التي زارها متابعونا، افتتحت أعمالها في تمام الـ9 صباحا دون تأخير.

ثانيا: أن الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا كان لافتا، ومشهود طوال التصويت.

ثالثا: أن تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، تم بشكل احترافي في كل المحافظات، دون مخالفات انتخابية مؤثرة على سير العملية الانتخابية ونزاهتها.

رابعا: أن المخالفات الانتخابية التي رصدها متابعونا، اقتصرت على كسر الصمت الانتخابي خارج مقار بعض اللجان، دون أن يؤثر ذلك على سير العملية الانتخابية ونزاهتها.

خامسا: الكثافة التصويتية الملحوظة للسيدات، خاصة في محافظات الوجه القبلي، كما شهد اليوم الثاني للتصويت، ارتفاع ملحوظ في تصويت الشباب بمختلف المحافظات.

سادسا: شهدت مناطق حلايب وشلاتين، تصويتا مكثفا خلال يومي التصويت مع تأثير إيجابي واضح لزيارة وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحلايب وشلاتين.

وأغلقت اللجان أعمالها في الساعة 9 مساءً، لتبدأ عمليات الفرز باللجان الفرعية، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها النتائج النهائية للمرحلة الأولى وفقا للقانون.