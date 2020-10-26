عمرو أديب: خناقة تركيا وفرنسا ملهاش علاقة بالرسوم المسيئة للرسول

علق الإعلامي عمرو أديب، على دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام، قائلا: "فيه نقطتين مهمتين لازم نضعهم في الاعتبار، النقطة الأولى، ومعلش هتضايق ناس كتير، موضوع الرسول والرسوم المسيئة وكل هذه الأشياء موضوع، والحرب المشتعلة الآن موضوع تاني".

وأضاف "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن الحرب المشتعلة الآن بين تركيا وفرنسا ثم تأتي الحروب الأخرى، وهذه هي حقيقة الأمر، لافتا إلى أن البلدين لديهما خلافات واضحة في ليبيا وثرواتها وشرق المتوسط وعلى البترول وخلافات تتعلق بالتحالفات، "أنا لا أقصد إن الناس اللي غضبانة غضبها مفتعل، عاوزكم تشوفوا المعركة من زاوية أخرى".

وتابع: "اللي عاملاه تركيا ومكبراه ومزوداه إن أردوغان عنده مشكلة مع ماكرون، الاتنين عندهم مشاكل تكاد تكون شخصية، لدرجة إن أردغان بيقول ان ماكرون عنده مشكلة في عقله، وماكرون يرى أن تصرفات أردوغان هي تصرفات هوجاء وليست بالقدر الجيد، الأتراك يقعدوا يشتموا في فرنسا ويعملوا شغلهم وفجأة يقولك طب لية السعودية مقاطعانا؟ وات؟ كل واحد حاطت المصالح بتاعته في شنطة صغيرة وشغال بيها، ولا أردغوان مضايق أوي عشان الرسول ولا ماكرون عنده مشكلة عشان الرأي، ولا دة ولا دة".

وواصل: "الاتنين عندهم مشاكل مع بعض وقرروا يدخلوا في حرب سياسية اقتصادية تجارية بل وعسكرية عشان خلافات تانية كتير، فأرجوكم بصوا للمسألة أن فيها تجاذب كبير الأتراك النهاردة بيكتوبوا مقالات عن مقاطعة السعودية لمنتجاتهم زي مقاطعة كفار قريش للرسول، طب دة علاقته بده إيه؟ واللي قتل المدرس الفرنساوي واحد شيشاني طب الخناقة فرنساوية مع الأتراك لية؟".