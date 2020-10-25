"الجندي": بلاش نهجص ونقول مقاطعة فرنسا.. عيب نبقى ألعوبة في إيد تركيا

علّق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للإسلام، قائلًا: " فيه ناس بتحركم علشان تبقوا ألعوبة في أيدي النظام التركي الذي يسعى لإحداث أي زعزعة".

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن عدد المسلمين مليار و500 مليون شخص، ودعوات المقاطعة متواجدة فقط في مصر، معقبًا: "عايزين تقاطعوا إيه الجبنة؟، ناسيين المفاعلات النووية ومحطات الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء بالرياح، ومترو الأنفاق".

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن هناك 165 شركة فرنسية في مصر بها 38 ألف موظف مصري، وتبلغ الاستثمارات الفرنسية في مصر 5 مليارات دولار، فيما يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لـ2.8 مليار دولار، معقبًا: "هتهجص وتقولي مقاطعة، خليك راجل عاقل وانت بتتكلم، عايز تكون فداء لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- ورينا أخلاق رسول الله".

من ناحية أخرى، أكد "الجندي" أن الممتنع عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب يعتبر ككاتم الشهادة، وطبقًا لكلام الله من يكتمها فهو "آثم قلبه"، منوهًا إلى أنه أدلى بصوته وشعر بوجود مسؤولية من المصريين تجاه الانتخابات وإحساس بالنعمة التي منحها الله لهم.

وأشار إلى أن الانتخابات نوع من أنواع الاختيار الواجبة على المواطن حيث يقرر من هو الأصلح والأكفأ ليمثله تحت قبة البرلمان، "حياتنا كلها شهادة.. كلنا بنشهد على بعض يوم القيامة جيراننا وأبنائنا وآبائنا ومن تحت مسؤوليتنا يشهدون علينا يوم القيامة"، مستشهدًا بقوله تعالى: "كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ ".