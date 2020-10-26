ننشر نتائج المرشحين الفرديين بالدائرة الرابعة بمركز أبوتشت في قنا

أعلنت اللجنة الفرعية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بمحافظة قنا، التي تضم مركزي "أبوتشت وفرشوط" ومقرها مدينة أبوتشت، منذ قليل، نتائج المرشحين.

وأشارت النتائج إلى أن جملة من أدلوا بأصواتهم 117 ألفا و896 صوتا من إجمالي عدد الناخبين البالغ عددهم 419 ألفا و930 صوتا، وبلغت الأصوات الصحيحة 110 آلاف و417 صوتا، بينما كانت الأصوات الباطلة 7 آلاف و479 صوتا، وجاءت نتائج أعلى المرشحين كالتالي:

1-صلاح أبوالليل 18002 صوت.

2-عبدالفتاح الشحات 16632 صوتاً.

3-حسام عيسى 16539 صوتاً.

4-خالد أبو نحول 16421 صوتاً.

5-أحمد عبدالحميد المحرزي 13840 صوتاً.

6-أحمد مصطفى الدربي 13806 أصوات.

7-مرتضى أبو سحلي 13085 صوتاً.

8- عصام بركات 11690 صوتاً.

9-بركات حسانين 11181 صوتاً.

10- حسن أبو سباق 10169 صوتاً.

ويخوض جولة الإعادة 4 مرشحين ممن حصلوا على أعلى الأصوات للمنافسة على مقعدين فردية مخصصين للدائرة الرابعة، التي تضم مركزي أبوتشت وفرشوط.