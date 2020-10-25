باحث يستعرض مهام مجلس النواب: هناك منافسة شرسة بين المرشحين

قال محمد عبد الحافظ، الباحث بالمركز المصري للفكر، إن عدم رصد أي مخالفة انتخابية في اليوم الثاني للانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى يثبت أن المسار المرسوم لها من قبل الدولة لبناء مؤسسات الدولة صحيح، وهذا يدفع بالثقل الأكبر على المواطنين للمشاركة.

وأضاف "عبد الحافظ" في مداخلة هاتفية في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، أن لدى مجلس النواب المقبل عدة مهام تنتظره وخاصة استكمال القوانين التي لم يشرعها المجلس السابق واستكمال بعض المواد القانونية المكملة للدستور مثل قانون المحليات الذي سيعمل على الحد من ظاهرة نائب الخدمات فهذا الدور منوط به المجالس المحلية التي ستعمل على حل مشكلات المواطنين.

وأشار الباحث بالمركز القومي للفكر، إلى أن مجلس النواب هو حلقة وصل بين الشعب والواقع الذين يريدونه في المستقبل وسيقوم بمراقبة أداء الحكومة وتقويمه ومراجعة كل القرارات التي تتخذها الدولة والتكامل مع مجلس الشيوخ لتحقيق واقع أفضل للمواطنين.

وأشار إلى إن الانتخابات الحالية تشهد وجود نحو 78% من المستقلين و22% من الحزبيين وسط منافسة شديدة، وكان هناك إقبال من الشباب والسيدات على الترشح وهذا يضع أمام المواطنين خيارات أفضل لاختيار من الحزبيين أو المستقلين واختيار فئات يمكن التعويل عليها لرسم سياسات جديدة تكمل المسار الديمقراطي الذي اتخذته الدولة المصرية.

وألمح إلى أن المجلس الحالي يقع على كاهله استكمال الدور التشريعي الذي لم ينته منه المجلس الذي سينتهي في يناير المقبل، ومن هذه التشريعات قانون المحليات والأحوال الشخصية والإيجار القديم والدور الرقابي لمراقبة الحكومة عبر لجان المجلس المختلفة.

وأثنى على اتخاذ الهيئة الوطنية للانتخابات للإجراءات الاحترازية وإلزامها الناخبين بارتداء الكمامات وتنفيذ فترة استراحة وسط اليوم من أجل تعقيم اللجان ثم فتحها مرة أخرى أمام الناخبين.