مؤشرات محرم بك.. فوز القائمة الوطنية والحريري وجبريل فردي

أعلنت اللجنة العامة لدائرة محرم بك في الإسكندرية اليوم، بعض مؤشرات نتائج المرشحين والقائمة داخل اللجنة، إذ جاء عدد اللجان 216، وعدد الناخبين الحاضرين 136 ألفا و932 ناخبا.

وجاء عدد الأصوات الصحيحة بالقوائم الصحيح 107 آلاف و320، وعدد الأصوات الباطلة 29 ألفا و600.

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 75188 صوتا بنسبة 70%، وحصلت قائمة نداء مصر على 23 ألفا و186 صوتا، بنسبة 29%.

وجاءت الأصوات الفردية الصحيحة 103 آلاف و225 صوتا، والأصوت الباطلة 33 ألفا و707 أصوات.

وحصل محمد جبريل على 39 ألفا و386 صوتا، وعمرو كمال 16 ألفا و292 صوتا، ومحمود قاسم 29 ألفا و111 صوتا، سامية طاهر 19 ألفا و877 صوتا، محمد مجدي عفيفي 7 آلاف و346 صوتا، راضي المشد 5 آلاف و840 صوتا، حسن خاطر 7 آلاف و730 صوتا، فؤاد متولي 4 آلاف و315 صوتا، عبدالعال عبدالله 3 آلاف و860 صوتا، محمد حسن 3 آلاف و10 أصوات، وهيثم الحريري 22 ألفا و60 صوتا.