انتخابات مجلس النواب.. خطوة جديدة نحو استكمال مؤسسات الدولة

تعد مصر أول دولة في الشرق الأوسط، انتخب بها برلمان من قبل الشعب، إذ عقد المجلس الذي أطلق عليه حينها "مجلس شورى النواب"، أولى جلساته في يوم الأحد 25 نوفمبر عام 1866 برئاسة راغب باشا، واليوم وبعد مرور أكثر من 150 عاًما، يواصل المصريون ماراثون الانتخابات البرلمانية، بثاني أيام الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى، التي يصل عددها إلى 14 محافظة.

ودائًما ما تستحوذ الانتخابات البرلمانية، على أهمية كبيرة في الشأن السياسي المصري، لما يتمتع به المجلس من صلاحيات وسلطات لها علاقة مباشرة بحياة المواطن العادي، بداية من وضع التشريعات والقوانين، وتقييمها واقتراح التعديلات عليها وحتى المراقبة على تنفيذها من السلطة التنفيذية وغيرها من الصلاحيات الأخرى، ويأتي مجلس النواب القادم في ظل التغيير المؤسسي البرلماني من خلال استحداث مجلس الشيوخ وهو ما يتطلب تنسيق العمل البرلماني بين المجلسين لصالح المواطن والدولة المصرية.

كيف تجرى الانتخابات؟

تم تقسيم الانتخابات لتجرى على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم محافظات "الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح"، وذلك يومي 24 و25 أكتوبر، بينما تضم المرحلة الثانية محافظات، "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، وتجرى الانتخابات بها خلال يومي 7 و8 نوفمبر، وتضم انتخابات كل مرحلة دوائر فردية ودائرتين بالقائمة.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4316 مرشًحا على 568 مقعدا بمجلس النواب يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وضمت القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس النواب 4032 مرشحا بنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة تضم 284 مرشًحا أساسًيا ومثلهم احتياطًيا، وذلك بعد تعديل صفات بعض المرشحين وانتماءاتهم الحزبية فضال عن طلب بعض الأحزاب استبدال بعض المرشحين بآخرين، ومراجعة الأحكام القضائية.

وتتنافس "القائمة الوطنية من أجل مصر"، بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا وقطاع شرق الدلتا وقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بينما تخوض قائمة "نداء مصر"المنافسة الانتخابية في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، وتخوض قائمة" تحالف المستقلين" المنافسة في قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بينما قائمة "أبناء مصر" تتنافس في قطاع شرق الدلتا.

وحول نصاب الفوز في الانتخابات، أوضحت الهيئة أنه في الانتخاب بالنظام الفردي يعلن فوز المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، فإن لم تتوفر تلك الأغلبية أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة.

ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة، وإذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد أجرى الانتخاب بينهم، على أن يعلن فوز الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد، وفيما يخص الانتخاب بالقائمة يعلن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة، وإن لم تتوفر تلك الأغلبية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية قرابة 63 مليون ناخب، وتخضع العملية الانتخابية بكافة مراحلها لإشراف قضائي داخل اللجان كافة، كما تشارك في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي.

جناحا أمن الأمة يؤمنان العملية الانتخابية

انطلاقا من دور القوات المسلحة والشرطة كجناحي الأمن والاستقرار للأمة المصرية، أعلنت القوات المسلحة اتخاذ كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وكل الأجهزة المعنية بالدولة، في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للأدلاء بأصواتهم انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري.

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على مراجعة كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين الانتخابات وإعداد وتجهيز العناصر المشاركة فى التأمين، وتجميع الاحتياطات وعناصر الانتشار والتدخل السريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية.

والتأكيد على استعدادها التام، لتنفيذ عملية الانتشار الأمني، للتصدي إلى أعمال عدائية قد تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، كذلك تجهيز العديد من الدوريات الأمنية، للدفع بها بالطرق والمحاور المرورية في حالة المواقف الطارئة، وذلك حتى تخرج العملية الانتخابية بالمظهر المشرف والذي يليق بالشعب المصري.

وأعلنت وزارة الداخلية عن خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين، أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، وتسيير أقوال أمنية، وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية، بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وتمتد خطة التأمين، لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

إجراءات احترازية مشددة

في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب 2020، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، حفاظا على صحة المواطنين.

وشددت الوزارة في بيان لها، على ضرورة الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، أثناء العملية الانتخابية، والالتزام بالشروط الصحية داخل المنشآت والمقار الانتخابية طوال فترة انعقاد الانتخابات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات، بالإضافة إلى التزام المواطنين، بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وجرى التوجيه بانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة خلال هذه الفترة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للانتخابات، على مدار الـ24 ساعة، التي يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بمديريات الصحة بالمحافظات، مؤكدا التنسيق المستمر بين الوزارة والمحافظين، ومديريات الصحة، والتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للانتخابات، والفرق الطبية المتواجدة بمقار اللجان، وذلك للاستجابة السريعة لأي طارئ، ورفع تقرير لحظي إلى الوزيرة بجميع المستجدات.

وطالبت الوزارة المراقبين بالالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة عمل اللجان، والتهوية الجيدة لمراكز الانتخاب، والاعتماد على التهوية العادية، وتجنب تشغيل أجهزة التكييف، واتباع تعليمات مكافحة العدوى، في تطهير كل القاعات المخصصة للعملية الانتخابية، وتطهير الأسطح المعرضة للتلامس ودورات المياه.

ومراعاة المسافات بين الناخبين أثناء الدخول، ونشر اللافتات الإرشادية والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية من العدوى، وقامت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، بنشر المحتوى التوعوي للناخبين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

أهمية المشاركة

تعكس الانتخابات الحالية أهمية المشاركة الفعالة من المواطن المصري لما يمثله مجلس النواب من أهمية تشريعية وبرلمانية في الحياة السياسية المصرية بشكل، وذلك على اعتبار أن مجلس النواب يمثل عين المواطن على السلطة التنفيذية ومراقبة أدائها وتقويمه وتقييمه، بالإضافة إلى سن التشريعات والقوانين اللازمة والتعديل على بعض منها بما يحقق مصالح المواطنين والدولة على حد سواء، خاصة وأن البرلمان القادم يأتي بعد عودة مجلس الشيوخ بعد غياب 7 سنوات، وهو ما يؤدي إلى تكامل جناحي التشريع في مصر واستكمال بناء مؤسسات الدولة.