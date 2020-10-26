تغريدات ماكرون بالعربية.. 3 رسائل عاطفية و28 كلمة تستفز المسلمين

فى غمار الأزمة التى نشبت مؤخرا، بسبب نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، وحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية التى شنها المسلمين على مستوى العالم، وجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، رسالة للمسلمين أمس، عبر تغريدة باللغة العربية على صفحته الرسمية على موقع "تويتر".

ليست تلك المرة الأولى التى يغرد فيها ماكرون بالعربية، فقبل نحو أسبوع نشر ماكرون تغريدة على هامش لقائه برئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى. وسبق أن غرد بشأن لبنان أثر حادث مرفأ بيروت، وخلال زيارته إلى بيروت، لتعد رسالته للمسلمين التغريدة الرابعة باللغة العربية.

وأثارت تغريدات ماكرون، التى توضح تضامنه مع لبنان والعراق قبولا وتعاطفا، إلا أن تغريدته أمس، فى رسالته للمسلمين، أثارت استهجانا بسبب إصراراه على عدم التراجع عن موقفه، وخطاباته المعادية للإسلام، وإن شملت قوله "احترام أوجه الاختلاف" -على حد وصفه-.

وقال ماكرون في تغريدته أمس بالعربية: "لا شيء يجعلنا نتراجع، أبدا.. نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، لا نقبل أبدا خطاب الحقد، وندافع عن النقاش العقلاني، سنقف دوما إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية".

لا شيئ يجعلنا نتراجع، أبداً.

نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام. لا نقبل أبداً خطاب الحقد وندافع عن النقاش العقلاني. سنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2020

وكان ماكرون تعهد بتشديد حملته على ما وصفه بـ"الإسلام الراديكالي"، بعد مقتل أستاذ التاريخ صامويل باتي، الذي نشر رسوما مسيئة عن النبي محمد، على يد متطرف.

واحتدم النقاش في فرنسا حول طرق التعامل مع ظاهرة "التطرف الإسلامي"، بعد قطع رأس المعلم قرب إحدى مدارس ضواحي باريس.

وأكد ماكرون، خلال مراسم تأبين المعلم المقتول، صاموئيل باتي: "لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر".

ماكرون عن العراق: ملتزمون بالوقوف إلى جانبه

قال ماكرون، دعمه للعراق، عبر تغريدة فى العشرين من أكتوبر الجارى: "سنهزم الشر من جذوره"، تعليقا على زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

تستمر فرنسا في التزامها بالوقوف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب، وفي دعم احترام سيادته. وسنهزم الشّر من جذوره. وأتوجه بالشكر إلى العزيز مصطفى الكاظمي على استعراض المبادرة التي بدأناها معاً بعد شهر من زيارتي بغداد. pic.twitter.com/tePLCXaiNG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 19, 2020

ونشر الرئيس الفرنسي، صورة لقائه بالكاظمي، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا: "تستمر فرنسا في التزامها بالوقوف إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب، وفي دعم احترام سيادته. وسنهزم الشّر من جذوره. وأتوجه بالشكر إلى العزيز مصطفى الكاظمي على استعراض المبادرة التي بدأناها معاً بعد شهر من زيارتي بغداد".

ماكرون عن لبنان: فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما

عقب انفجار مرفأ بيروت الكارثي، الذى هز العالم وأودى بحياة 190 شخصا على الأقل بخلاف آلاف المصابين، غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باللغة العربية، فى الرابع من أغسطس، مساء يوم الحادث، معبرا عن تضامنه مع بيروت.

وكتب ماكرون، على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي عبر "تويتر": "أعبر عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي تسبب في عدد كبير من الضحايا هذا المساء في بيروت وخلف أضرارا جسيمة"، مؤكدا أن "فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما"، مشيرا إلى أنه يتم نقل مساعدات وإسعافات فرنسية إلى لبنان.

أعبرُ عن تضامني الاخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي تسبب بعدد كبير من الضحايا هذا المسأ في بيروت وخلّف اضرارٍ جسيمة.

ان فرنسا تقف الى جانب لبنان دائماً.

هناك مساعدات واسعافات فرنسية يتمّ الان نقلها الى لبنان./. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 4, 2020

وفور وصول ماكرون إلى بيروت فى زيارة تضامنية فى السادس من أغسطس الماضي، نشر الحساب الرسمي للرئيس الفرنسي على موقع "تويتر" تغريدة قال فيها: "لبنان ليس وحيدا".