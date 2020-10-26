الدواء: سحب تشغيلات مختلفة لـ5 مستحضرات دوائية تستخدم كمضادات حيوية

سحبت هيئة الدواء المصرية تشغيلات مختلفة لـ5 مستحضرات دوائية تستخدم كمضادات حيوية، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي، والحفاظ على صحة المواطنين.

وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة أصدرت المنشور رقم 20 لسنة 2020، موجها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من التشغيلات المختلفة لخمس مستحضرات دوائية، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.

وأضاف الغمراوى، أن السحب جاء بناء على قرار اللجنة العليا للتفتيش، وأن المستحضرات الدوائية التي تم سحب تشغيلاتها هي:

- مستحضر ميرباكتادين 250، تشغيلات أرقام 1801004- 1801005- 1801006- 1801007- 1801008- 1801009-1801015- 1801016- 1801017- 1801018- 1802029-1804051- 1804052- 1804053.

- مستحضر سيرجيسيف 50، تشغيلات أرقام 1801010-1801011- 1801012- 1801013- 1801014- 1802030- 1802031-1802032- 1802033- 1802034- 1804055- 1804056-1804057- 1804058- 1804059.

- مستحضر زيموسيفوكس 250، تشغيلات أرقام 1803042.

- مستحضر ميساكلور 125، تشغيلات أرقام 1805065- 1805066- 1805067- 1805068- 1805069- 1810087- 1810088- 1810089- 1810090.

- مستحضر ميساكلور 250، تشغيلات أرقام 1809074- 1809075- 1809076- 1809077- 1809079- 1809080- 1809081-1809082- 1809083- 1809078.

استرجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع المحافظات

وتابع الغمراوي بأن الهيئة أرسلت منشورا للشركة المنتجة وشركات التوزيع يتضمن تجميد الأرصدة الموجودة لديهم، وطالبتهم باسترجاع ما تم بيعه للصيدليات بجميع محافظات جمهورية مصر العربية مرة أخرى لمخازن، كذلك القيام بإبلاغ إدارات الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات الخاصة بها.

وشدد على أن هيئة الدواء ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، لافتا إلى أن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظاً على صحة المواطنين.