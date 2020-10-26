8 خطوات حددتها "الصحة" لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أثناء التسوق

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة إرشادات خاصة بالتسوق، لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار دور وزارة الصحة، في تقديم روشتة علاجية للمواطنين، للحفاظ على الصحة العامة بشكل عام، ويستعرض "الوطن" فى هذا التقرير، إرشادات التسوق في زمن كورونا:

1- الحرص على شراء احتياجاتك في أوقات غير مزدحمة.

2- الالتزام بارتداء الكمامات وقفازات اليد أثناء التسوق.

3- احذر من لمس الوجه أثناء التسوق.

4- الحرص على تعقيم الأيدي قبل وبعد التسوق.

5- الالتزام بوجود مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

6- يفضل الدفع من خلال استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني.

7- امسح المعلبات باستخدام المناديل المعقمة.

8- تجنب لمس المنتجات التي لا تشتريها.

وأضافت الوزارة، أنه بعد الانتهاء من عملية الشراء، يجب اتباع مجموعة من الإرشادات التالية:

1- غسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون بمجرد العودة إلى المنزل.

2- غسل الخضروات والفاكهة جيدًا بالماء الجاري قبل تناولها.

3- طهي الطعام جيدا في درجة حرارة لا تقل عن 70 درجة مئوية وخاصة اللحوم والدواجن والبيض والمأكولات البحرية.

وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

ووجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة نصائح للأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو اكثر أو أي شخص يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل، على ضرورة تجنب التجمعات حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.

وتابعت أنه حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، يجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب، كما يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي، ما يقوي الجهاز المناعي، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات الطبيعية والزنك، والحرص على تناول الفواكه والخضار والأسماك كمصدر هام للأوميجا.