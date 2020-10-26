التعليم: تأجيل الدراسة حال حدوث موجة ثانية من كورونا غير مطروح

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط وطبيعي في جميع مدارس الجمهورية، تزامنا مع الأسبوع الثاني من بدء الدراسة، لافتا إلى أنّ تأجيل الدراسة في المدارس حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا غير مطروح على الإطلاق، وأنّ العام الدراسي الجديد مستمر مهما كانت التحديات والصعوبات.

شوقي: الوضع الصحي في المدارس آمن ولا يوجد ما يقلق

وأضاف وزير التعليم، لـ"الوطن"، أنّ هناك خططا عديدة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات من شأنها تهديد سير العملية التعليمية، مؤكدا أنّ الوضع الصحي في المدارس آمن للغاية ولا يوجد ما يقلق، ولم نرصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية حتى الآن، كما أنّ جميع المدارس على مستوى الجمهورية بها غرف عزل، تشمل جميع المستلزمات الطبية.

التعليم: المدارس تخضع لتعقيم وتطهير يومي للوقاية من كورونا

وتابع شوقي، أنّ جميع المدارس تخضع لعمليات تعقيم وتطهير يوميا، وتشمل الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية ودورات المياه، فضلا عن توفير أدوات التعقيم والتطهير بالمدارس، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية لحظة بلحظة، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس، مشددا على ضرورة التزام جميع التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل الفصول الدراسية وفناء المدارس.

وأوضح شوقي، أنّ هذا العام الدراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا، موضحا أنّ الجميع داخل منظومة التربية والتعليم يسعي لإنجاح العام الدراسي الجديد بكل الطرق الممكنة: "جميع أبنائنا الطلاب في عنينا وحمايتهم واجب علينا جميعا".

وشهدت جميع مدارس الجمهورية اليوم، حضور جميع التلاميذ للحصص المدرسية، في الأسبوع الثاني من بدء العام الدراسي الجديد، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.