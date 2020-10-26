كورونا يفرض إغلاق السينما في إيطاليا مرة أخرى: يدمر صناعة الأفلام

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن فرض إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومن بينها إغلاق دور السينما حتى 24 نوفمبر، بحسب موقع Variety.

على الرغم من أن قرار الحكومة الإيطالية كان متوقعًا، حيث ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا يوم الأحد إلى رقم قياسي يومي جديد بلغ 21273 إصابة و128 حالة وفاة، إلا أنه احتج أصحاب دور العرض في البلاد على الفور على إغلاق دور السينما، وأطلقت خطابًا مفتوحًا مقدم إلى رئيس الوزراء يعبر عن ذلك.

أعلنوا في البيان عن: "عدم موافقتهم" والتأكيد على "الأثر المدمر" لهذه الخطوة على أعمالهم.

وتشمل الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الأحد أيضًا إغلاق المسارح، وقاعات الألعاب والصالات الرياضية بالكامل، بينما يجب إغلاق الحانات والمطاعم بعد الساعة 6 مساءً. كما سيتم فرض حظر تجول ليلي.

تأثرت صناعة السينما في العالم كله بسبب انتشار كورونا، وبسبب ذلك أعلن عدد من المنتجين عن تأجيل عددا من الأفلام بينها لا وقت للموت، ليكون الموعد الجديد لعرضه يوم 21 أبريل 2021، أي بعد عام كامل مما كان مخططًا له.

فيلم "لا وقت للموت" من إخراج كاري جوجي فوكوناجا، وبطولة دانيال كريج ورامي مالك.

كما أجلت شركة Warner Bros، فيلم باتمان الذي كان من المقرر عرضه في الأول من أكتوبر 2021، ليكون موعد طرحه الجديد 4 مارس 2022.

بالإضافة إلى تأجيل إصدار فيلم "Dune"، للمخرج دينيس فيلنوف، ليكون موعد عرضه الجديد 1 أكتوبر 2021.

كما أعلنت شركة "يونيفرسال" عن تأجيل أحدث جزء من سلسلة أفلام السرعة والغضب F9 ليكون موعد عرضه الجديد 28 مايو 2021. وفيلم F9، إخراج جاستين لين، ويشارك فين ديزل البطولة كل من جون سينا، جيم باراك، وتشارليز ثيرون.

كما كان من المقرر طرح فيلم الخيال العلمي Matrix 4 في الأول من أبريل 2021، ليكون موعد عرضه الجديد في 22 ديسمبر 2021.