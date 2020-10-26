"مدبولي" يترأس اجتماع مجلس "تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة"

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الجهاز.

كان "مدبولي"، قد أصدر قراراً خلال شهر يوليو الماضي، بتجديد الثقة في نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة كرئيس تنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لمدة عام، كما أصدر قرارا بتعيين المهندس طارق شاش رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي بالجهاز نائبا للرئيس التنفيذي للجهاز.

وقالت الدكتورة نيفين جامع، في تصريحات صحفية، عقب تجديد الثقة بها كرئيس تنفيذي للجهاز، إن هذا القرار يأتي في مرحلة تشهد عددا كبيرا من التحديات التي تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في ضوء انتشار أزمة كورونا.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الجهاز مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مساعدة أصحاب المشروعات على الاستمرار والتوسع وتشجيع المزيد من المواطنين لإقامة مشروعات جديدة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

كما أوضحت "جامع"، أنه يتم حاليا وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع مجلس النواب وكافة الجهات المعنية الأمر الذي سيعطى دفعة قوية لهذا القطاع في ضوء التيسيرات التي يتضمنها لإقامة المشروعات الجديدة والمزايا التي يتضمنها لتشجيع المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وأكد المهندس طارق شاش رئيس القطاع المركزي للتخطيط والتعاون الدولي ونائب الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجهاز يقوم بتعبئة الموارد المالية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي لتنفيذ سياسات التمويل والدعم الفني لمختلف أنواع المشروعات.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التطوير في الخدمات التي يقدمها الجهاز خاصة الاليكترونية والتفاعلية التي تتفق مع اتجاه الحكومة نحو ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات إقامة المشروعات وتطويرها.